Veja a lista de jogadores que não devem permanecer no Vitória em 2026

Ao menos sete atletas já têm saída definida, enquanto outros seguem com futuro indefinido

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:19

Lucas Braga acredita em elenco para
Lucas Braga deve deixar o Vitória em 2026 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após um 2025 abaixo das expectativas, em que o Vitória só conseguiu escapar do rebaixamento na última rodada da Série A, a diretoria rubro-negra terá a missão de mostrar que aprendeu com os erros para montar um elenco mais competitivo em 2026. Antes mesmo de avançar no mercado em busca de reforços, o clube concentra esforços na reformulação do grupo, priorizando na compra em definitivo de atletas emprestados e a saída de nomes que não fazem parte do planejamento.

Jogadores que não seguem no Vitória para 2026

Lucas Braga por Victor Ferreira/EC Vitória
Ricardo Ryller  por Victor Ferreira/EC Vitória
Willian Oliveira por Victor Ferreira/EC Vitória
Raúl Cáceres contra o Palmeiras por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos  por Victor Ferreira/EC Vitória
Pepê por Victor Ferreira/EC Vitória
Maykon Jesus por Victor Ferreira/EC Vitória
Até o momento, sete jogadores já têm destino definido fora da Toca do Leão na próxima temporada. Com contrato se encerrando ao fim da temporada, o lateral Raúl Cáceres acertou com o Olimpia, do Paraguai, o volante Willian Oliveira fechou com o Coritiba, enquanto Ricardo Ryller não vai renovar. Já Maykon Jesus e Carlinhos, que atuavam por empréstimo, não serão adquiridos em definitivo e retornam ao Atlético-MG e ao Flamengo, respectivamente.

Além deles, dois atletas que ainda possuem contrato com o Vitória serão negociados: o atacante Lucas Braga e o volante Pepê. Contratados no início do ano por valores elevados — R$ 5 milhões e R$ 1,2 milhão, respectivamente —, ambos não corresponderam às expectativas e passaram a ser alvos frequentes de críticas da torcida. Lucas Braga disputou 38 partidas e marcou dois gols, enquanto Pepê entrou em campo 19 vezes.

Jogos do Vitória na Série A de 2026

Jogadores com situação indefinida

Enquanto esses sete nomes já têm o futuro encaminhado longe do clube, outros atletas seguem com situação indefinida para 2026. Em entrevista ao ge, o presidente Fábio Mota afirmou que todos os estrangeiros com contrato vigente terão seus casos avaliados: Renzo López (vínculo até julho de 2026), Aitor Cantalapiedra (junho de 2027), Rúben Ismael (dezembro de 2028), Rúben Rodrigues (junho de 2027) e Kike Saverio (junho de 2026).

Jogadores do Vitória com futuro indefinido

Com três gols e três assistências em 19 jogos, Cantalapiedra foi o único estrangeiro a se firmar como titular, despertando interesse de clubes brasileiros e do exterior. Já o uruguaio Renzo López, que atuou majoritariamente como reserva, terá o futuro reavaliado, assim como os portugueses Rúben Ismael e Rúben Rodrigues, que pouco jogaram, e o equatoriano Kike Saverio. A tendência é que os menos utilizados ganhem minutos no Campeonato Baiano antes de uma definição final.

Situação semelhante vivem Felipe Cardoso e Pablo “Baianinho”. Contratado após se destacar pelo Atlético de Alagoinhas no Baianão deste ano, Felipe atuou apenas quatro vezes pelo Leão. Já Pablo, que chegou ao clube no ano passado após boa passagem pelo Carcará, passou a maior parte de 2025 emprestado ao Guarani. Ambos podem integrar o elenco no Campeonato Baiano de 2026 antes que o clube defina seus destinos.

