Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CBF começa a pagar indenização milionária por erro que tirou clube nordestino da Série A

Pagamento se refere a falha na Série B de 2013 que impediu o acesso do Icasa à elite do futebol brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:49

O Icasa atualmente está sem divisão desde 2023
O Icasa está sem divisão desde 2023 Crédito: Divulgação/Icasa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu início ao pagamento da indenização devida ao Icasa por um erro ocorrido na Série B do Campeonato Brasileiro de 2013, que acabou impedindo o acesso do clube cearense à Série A. Um primeiro depósito, no valor de R$ 80,9 milhões, foi realizado em conta judicial, mas ainda não quitou integralmente a quantia estabelecida pela Justiça.

O montante total definido em alvará judicial é de R$ 84,3 milhões. Desse valor, cerca de R$ 75 milhões correspondem à indenização destinada ao Icasa, enquanto aproximadamente R$ 10 milhões são referentes a honorários sucumbenciais dos advogados envolvidos no processo. Com isso, restam pouco mais de R$ 3,4 milhões a serem pagos pela CBF.

Clubes mais valiosos do Brasil em 2025

Flamengo - R$ 5.096 bilhões por Reprodução
Palmeiras - R$ 4.395 bilhões por Reprodução
Corinthians - R$ 3.971 bilhões por Reprodução
Atlético-MG - R$ 3.373 bilhões por Reprodução
São Paulo - R$ 3.244 bilhões por Reprodução
Botafogo - R$ 3.047 bilhões por Reprodução
Cruzeiro - R$ 2.831 bilhões por Reprodução
Internacional - R$ 2.590 bilhões por Reprodução
Atlhetico-PR - R$ 2.100 bilhões por Reprodução
Fluminense - R$ 2.085 bilhões por Reprodução
Grêmio - R$ 1.835 bilhão por Reprodução
Bahia - R$ 1.783 bilhão por Reprodução
RB Bragantino - R$ 1.719 bilhão por Reprodução
Vasco da Gama - R$ 1.523 bilhão por Reprodução
Santos - R$ 1.357 bilhão por Reprodução
Vitória -  R$ 826 milhões por Reprodução
Fortaleza - R$ 789 milhões por Reprodução
Sport - R$ 789 milhões por Reprodução
Atlético-GO - R$ 433 milhões por Reprodução
Juventude - R$ 431 milhões por Reprodução
América-MG -  413 milhões por Reprodução
Ceará - R$ 410 milhões por Reprodução
Cuiabá - R$ 364 milhões por Reprodução
Coritiba - R$ 362 milhões por Reprodução
Criciúma - R$ 302 milhões por Reprodução
Remo - R$ 300 milhões por Reprodução
Guarani - R$ 278 milhões por Reprodução
Goiás - R$ 260 milhões por Reprodução
Santa Cruz - R$ 243 milhões por Reprodução
Ponte Preta - R$ 216 milhões por Reprodução
1 de 30
Flamengo - R$ 5.096 bilhões por Reprodução

A Justiça havia determinado que a confederação efetuasse o pagamento integral em até 48 horas. Diante do depósito parcial, a defesa do Verdão do Cariri deve recorrer para exigir a quitação do valor restante. Como na quarta-feira (17) foi ponto facultativo no Rio de Janeiro, os advogados do clube devem protocolar o pedido nesta quinta-feira (18). O recesso do Judiciário, previsto para começar no dia 20 de dezembro, pode atrasar os desdobramentos finais do caso, que só devem avançar novamente em janeiro.

Apesar do depósito já realizado, o Icasa ainda não tem acesso imediato aos recursos. A quantia está vinculada a uma conta judicial, da qual devem ser descontadas eventuais dívidas e condenações judiciais do clube. A diretoria aguarda um levantamento completo dos advogados para saber quanto, de fato, ficará disponível nos cofres alviverdes.

Clubes que mais pontuaram na era dos pontos corridos na Série A (2003-2025)

1º - São Paulo: 1434 pontos em 23 edições  por Reprodução
2º - Flamengo: 1428 pontos em 23 edições  por Reprodução
3º - Internacional: 1330 pontos em 22 edições  por Reprodução
4º - Palmeiras: 1326 pontos em 21 edições por Reprodução
5º - Corinthians: 1312 pontos em 22 edições  por Reprodução
6º - Fluminense: 1294 pontos em 23 edições  por Reprodução
7º - Santos: 1284 pontos em 22 edições  por Reprodução
8º - Atlético-MG: 1275 pontos em 22 edições  por Reprodução
9º - Grêmio: 1237 pontos em 21 edições  por Reprodução
10º - Cruzeiro: 1199 pontos em 20 edições  por Reprodução
11º - Atlhetico-PR: 1158 pontos em 21 edições  por Reprodução
12º - Botafogo: 1073 pontos em 20 edições  por Reprodução
13º - Vasco da Gama: 907 pontos em 18 edições  por Reprodução
14º - Goiás: 769 pontos em 15 edições  por Reprodução
15º - Coritiba: 718 pontos em 15 edições  por Reprodução
16º - Bahia 615 pontos em 13 edições  por Reprodução
17º - Vitória: 560 pontos em 12 edições por Reprodução
18º - Figueirense: 550 pontos em 11 edições por Reprodução
19º - Fortaleza 514 pontos em 11 edições  por Reprodução
20º - Sport: 514 pontos em 12 edições  por Reprodução
1 de 20
1º - São Paulo: 1434 pontos em 23 edições  por Reprodução

O presidente do Icasa, Celso Pontes, afirmou que, independentemente do valor líquido que será liberado, a intenção é investir na reestruturação do clube. Os planos incluem melhorias no Estádio Praxedão, centro de treinamento do Verdão, além de reforços para a equipe que disputará a Série B do Campeonato Cearense em 2026.

ENTENDA O CASO

A indenização é resultado de uma longa batalha judicial iniciada após a Série B de 2013. Naquele campeonato, o Icasa terminou a competição apenas um ponto atrás do Figueirense, que ficou com a quarta colocação e garantiu vaga na elite do futebol brasileiro. O clube cearense alegou que o time catarinense escalou de forma irregular o jogador Luan Niezdzielski em uma partida contra o América-MG, mesmo suspenso.

LEIA MAIS 

Georgina Rodríguez brinca sobre anel de noivado milionário de Cristiano Ronaldo: 'Era o mínimo'

Bahia estreia na Pré-Libertadores contra clube do Chile; confira quando será

Ex-Fluminense e esposa são executados por assassinos de aluguel no Equador

Campeão da Copa do Nordeste com o Bahia é anunciado por clube da Série D

'Meu sub-20 tinha que ganhar do Vitória', diz Leila Pereira ao criticar elenco do Palmeiras

Inicialmente, o Icasa buscou a Justiça Desportiva, pedindo a perda de pontos do Figueirense. O caso, porém, prescreveu. Anos depois, o clube recorreu à Justiça comum, pleiteando indenização por danos materiais. O processo se arrastou por mais de uma década, passou pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e teve decisão favorável ao Verdão do Cariri.

Atualmente distante do cenário nacional e disputando competições estaduais, o Icasa vê na indenização uma oportunidade de reconstrução. A decisão judicial é tratada internamente como uma reparação histórica por um episódio que marcou negativamente a trajetória do clube e comprometeu um dos momentos mais importantes de sua história recente.

Tags:

Cbf

Mais recentes

Imagem - Georgina Rodríguez brinca sobre anel de noivado milionário de Cristiano Ronaldo: 'Era o mínimo'

Georgina Rodríguez brinca sobre anel de noivado milionário de Cristiano Ronaldo: 'Era o mínimo'
Imagem - VÍDEO: Mark Zuckerberg leva tapa na cara de ex-campeão do UFC e cena viraliza

VÍDEO: Mark Zuckerberg leva tapa na cara de ex-campeão do UFC e cena viraliza
Imagem - Bahia estreia na Pré-Libertadores contra clube do Chile; confira quando será

Bahia estreia na Pré-Libertadores contra clube do Chile; confira quando será

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher tem parte das nádegas arrancada em ataque de capivara na lagoa
01

Mulher tem parte das nádegas arrancada em ataque de capivara na lagoa

Imagem - Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)
02

Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

Imagem - Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda
03

Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda

Imagem - Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA
04

Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA