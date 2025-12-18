LUTO

Ex-Fluminense e esposa são executados por assassinos de aluguel no Equador

Mario Pineida, de 33 anos, atuava no Barcelona de Guayaquil

Mario Pineida, de 33 anos, atuava no Equador Crédito: Instagram/Reprodução

O lateral Mario Pineida, de 33 anos, ex-jogador do Fluminense e atualmente no Barcelona de Guayaquil, foi assassinado junto com a esposa na noite de quarta-feira (17), em Guayaquil, no Equador.

Informações da imprensa local apontam que o casal foi alvo de assassinos de aluguel em um estabelecimento comercial da cidade. O crime ocorreu de forma rápida e violenta, e as circunstâncias ainda são investigadas pelas autoridades equatorianas.

O Barcelona de Guayaquil confirmou a morte do atleta em comunicado oficial e declarou luto. O clube informou que divulgará detalhes sobre homenagens em memória de Pineida e pediu orações e respeito aos familiares neste momento de dor.