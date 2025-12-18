Ex-Fluminense e esposa são executados por assassinos de aluguel no Equador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:34
O lateral Mario Pineida, de 33 anos, ex-jogador do Fluminense e atualmente no Barcelona de Guayaquil, foi assassinado junto com a esposa na noite de quarta-feira (17), em Guayaquil, no Equador.
Informações da imprensa local apontam que o casal foi alvo de assassinos de aluguel em um estabelecimento comercial da cidade. O crime ocorreu de forma rápida e violenta, e as circunstâncias ainda são investigadas pelas autoridades equatorianas.
O Barcelona de Guayaquil confirmou a morte do atleta em comunicado oficial e declarou luto. O clube informou que divulgará detalhes sobre homenagens em memória de Pineida e pediu orações e respeito aos familiares neste momento de dor.
Com carreira construída majoritariamente no futebol equatoriano, Mario Pineida atuou por diversos clubes do país. Em 2022, teve sua única experiência internacional ao defender o Fluminense, onde disputou 24 partidas. Na temporada de 2025, entrou em campo 14 vezes pelo Barcelona de Guayaquil.