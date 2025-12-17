LEMBRA DELE?

Ex-Vitória volta de lesão grave com hat-trick e gol por seleção

Rafaelson, naturalizado vietnamita, marcou quatro vezes em três jogos após fratura sofrida no início do ano

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:14

Cidadão vietnamita, Rafaelson se profissionalizou defendendo as cores do Vitória Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio

Revelado pelo Vitória, o atacante Rafaelson vive um retorno de destaque após superar a lesão mais grave da carreira. Brasileiro naturalizado vietnamita, o jogador voltou aos gramados em alto nível menos de dez meses depois de sofrer uma fratura na perna, ocorrida em 5 de janeiro, durante a final da Copa do Sudeste Asiático.

Naquele torneio, apesar da lesão, Rafaelson terminou como artilheiro, foi eleito MVP e conquistou o título com a seleção do Vietnã. Desde o retorno, os números reforçam a recuperação rápida e eficiente: são quatro gols marcados em apenas três partidas.

Rafaelson 1 de 7

O primeiro jogo oficial após a lesão aconteceu no dia 19 de novembro, quando voltou a defender a seleção vietnamita na vitória por 2x0 sobre o Laos, pelas Eliminatórias da Copa da Ásia. Rafaelson foi o responsável por abrir o placar na partida.

Poucos dias depois, voltou a balançar as redes pelo clube. Na última quinta-feira (4), o atacante marcou os três gols da vitória do Nam Dinh FC — atual campeão nacional — por 3x0 sobre o Shan United, de Mianmar, pela ASEAN Club Championship, competição que reúne equipes do Sudeste Asiático.

“Foram meses de muito trabalho para retornar em boas condições. Agradeço aos meus familiares, ao Dilson [Conceição], meu fisioterapeuta, companheiros de equipe, membros do clube e torcedores pelo apoio. Cada um deles ajudou de alguma forma nesse processo de recuperação”, destacou o jogador.

“Feliz por conseguir ajudar dentro de campo. Acredito que os gols são consequência do trabalho que realizamos no dia a dia. Seja no clube ou na seleção, meu objetivo é sempre agregar da melhor forma”, finalizou Rafaelson.

Jogos do Vitória na Série A de 2026 1 de 38

No Vietnã desde 2020, o atacante recebeu o prêmio de “Esportista do Ano” em 2025. Natural de Pirapemas, no Maranhão, e formado nas categorias de base do Vitória, ele concluiu o processo de naturalização no fim de 2024, quando também adotou o nome local Nguyen Xuan Son.

Rafaelson estreou profissionalmente pelo Vitória em 2015, aos 18 anos. Pelo clube baiano, disputou 16 partidas e marcou um gol antes de seguir carreira no exterior, com passagens por equipes do Japão e da Dinamarca.