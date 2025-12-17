Acesse sua conta
Ex-Vitória volta de lesão grave com hat-trick e gol por seleção

Rafaelson, naturalizado vietnamita, marcou quatro vezes em três jogos após fratura sofrida no início do ano

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:14

Cidadão vietnamita, Rafaelson se profissionalizou defendendo as cores do Vitória
Cidadão vietnamita, Rafaelson se profissionalizou defendendo as cores do Vitória Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio

Revelado pelo Vitória, o atacante Rafaelson vive um retorno de destaque após superar a lesão mais grave da carreira. Brasileiro naturalizado vietnamita, o jogador voltou aos gramados em alto nível menos de dez meses depois de sofrer uma fratura na perna, ocorrida em 5 de janeiro, durante a final da Copa do Sudeste Asiático.

Naquele torneio, apesar da lesão, Rafaelson terminou como artilheiro, foi eleito MVP e conquistou o título com a seleção do Vietnã. Desde o retorno, os números reforçam a recuperação rápida e eficiente: são quatro gols marcados em apenas três partidas.

Rafaelson

Rafaelson  por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Rafaelson  por Divulgação/Nam Dinh
Rafaelson  por VFF/Divulgação
Rafaelson por Divulgação
Rafaelson por Divulgação
Rafaelson por Divulgação
Rafaelson por Divulgação
1 de 7
Rafaelson  por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio

O primeiro jogo oficial após a lesão aconteceu no dia 19 de novembro, quando voltou a defender a seleção vietnamita na vitória por 2x0 sobre o Laos, pelas Eliminatórias da Copa da Ásia. Rafaelson foi o responsável por abrir o placar na partida.

Poucos dias depois, voltou a balançar as redes pelo clube. Na última quinta-feira (4), o atacante marcou os três gols da vitória do Nam Dinh FC — atual campeão nacional — por 3x0 sobre o Shan United, de Mianmar, pela ASEAN Club Championship, competição que reúne equipes do Sudeste Asiático.

“Foram meses de muito trabalho para retornar em boas condições. Agradeço aos meus familiares, ao Dilson [Conceição], meu fisioterapeuta, companheiros de equipe, membros do clube e torcedores pelo apoio. Cada um deles ajudou de alguma forma nesse processo de recuperação”, destacou o jogador.

“Feliz por conseguir ajudar dentro de campo. Acredito que os gols são consequência do trabalho que realizamos no dia a dia. Seja no clube ou na seleção, meu objetivo é sempre agregar da melhor forma”, finalizou Rafaelson.

Jogos do Vitória na Série A de 2026

1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução
2ª rodada - Palmeiras fora por Reprodução
3ª rodada - Flamengo em casa por Reprodução
4ª rodada - Botafogo fora por Reprodução
5ª rodada - Bahia fora  por Reprodução
6ª rodada - Atlético-MG em casa por Reprodução
7ª rodada - Grêmio fora  por Reprodução
8ª rodada - Mirassol em casa por Reprodução
9ª rodada - Cruzeiro fora por Reprodução
10ª rodada - Chapecoense fora  por Reprodução
11ª rodada - São Paulo em casa por Reprodução
12ª rodada - Corinthians em casa por Reprodução
13ª rodada - Atlhetico-PR fora  por Reprodução
14ª rodada - Coritiba em casa por Reprodução
15ª rodada - Fluminense fora por Reprodução
16ª rodada - RB Bragantino fora  por Reprodução
17ª rodada em casa Internacional por Reprodução
18ª rodada - Santos fora  por Reprodução
19ª rodada - Vasco da Gama em casa por Reprodução
20ª rodada - Remo fora  por Reprodução
21ª rodada - Palmeiras em casa por Reprodução
22ªrodada - Flamengo fora por Reprodução
23ª rodada - Botafogo em casa  por Reprodução
24ª rodada - Bahia em casa por Reprodução
25ª rodada - Atlético-MG fora por Reprodução
26ª rodada - Grêmio em casa  por Reprodução
27ª rodada - Mirassol fora por Reprodução
28ª rodada - Cruzeiro em casa  por Reprodução
29ª rodada - Chapecoense em casa por Reprodução
30ª rodada - São Paulo fora  por Reprodução
31ª rodada - Corinthians fora por Reprodução
32ª rodada - Atlhetico-PR em casa por Reprodução
33ª rodada - Coritiba fora  por Reprodução
34ª rodada Fluminense em casa  por Reprodução
35ª rodada - RB Bragantino em casa  por Reprodução
36ª rodada - Internacional fora  por Reprodução
37ª rodad - Santos em casa  por Reprodução
38ª rodada - Vasco da Gama fora  por Reprodução
1 de 38
1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução

No Vietnã desde 2020, o atacante recebeu o prêmio de “Esportista do Ano” em 2025. Natural de Pirapemas, no Maranhão, e formado nas categorias de base do Vitória, ele concluiu o processo de naturalização no fim de 2024, quando também adotou o nome local Nguyen Xuan Son.

Rafaelson estreou profissionalmente pelo Vitória em 2015, aos 18 anos. Pelo clube baiano, disputou 16 partidas e marcou um gol antes de seguir carreira no exterior, com passagens por equipes do Japão e da Dinamarca.

No futebol vietnamita, construiu uma trajetória sólida. Defendeu Nam Dinh, Bình Dinh e Da Nang, acumulando 79 gols em 108 jogos, dois títulos nacionais e participação direta na conquista da ASEAN Football Championship, consolidando-se como um dos principais nomes do futebol do país.

