Assessoria nega envolvimento de ex-Vitória com tráfico de drogas: ‘A verdade prevalecerá’

Pedro Carreiro
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:17
Em nota oficial divulgada nas suas redes sociais na última terça-feira (19), a assessoria de imprensa do ex-atacante Mateus Gonçalves negou veementemente o envolvimento do jogador com tráfico de drogas e associação criminosa. O atleta, que defendeu o Vitória em 2023 e 2024, está preso há cerca de dois meses no município de Juti, no Mato Grosso do Sul.
A nota, publicada no perfil do Instagram do jogador, afirma que a droga apreendida não estava no veículo em que Mateus se encontrava. "Mateus não possui qualquer envolvimento com tráfico de drogas. Ressaltamos que a substância apreendida foi encontrada em outro veículo, totalmente distinto daquele em que o atleta se encontrava", diz um trecho do comunicado. A defesa encerra a mensagem afirmando que "a verdade prevalecerá e que, em breve, Mateus estará em liberdade".
Mateus Gonçalves foi preso na noite de 10 de março, durante uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária (PMR) e da Polícia Militar na rodovia MS-156, em Caarapó (MS), região conhecida por ser rota de tráfico transfronteiriço.
De acordo com o auto de prisão em flagrante, ao qual o CORREIO teve acesso, os policiais avistaram dois carros – um VW Taos prata e um Hyundai HB20 preto – em alta velocidade. Os veículos desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir, sendo interceptados posteriormente em um auto posto.
Durante a abordagem, foram encontrados 202 tabletes de maconha, totalizando 187,2 kg, escondidos no porta-malas do VW Taos, que era ocupado por Joice Costa e Moisés Martins. Foram apreendidos ainda dois rádios comunicadores, um em cada carro, sintonizados no mesmo canal, indicando uma operação coordenada do esquema conhecido como "batedor de estrada" – onde um carro vai à frente para alertar sobre a presença policial.
No Hyundai HB20, onde estavam Mateus Gonçalves e Luiz Henrique Pereira, os policiais encontraram R$ 1.822 em espécie e dois celulares. Luiz Henrique declarou que receberia R$ 2 mil pela função de "batedor". Ambos optaram por permanecer em silêncio durante os interrogatórios.
Joice e Moisés, por sua vez, confessaram o crime. Eles relataram que transportavam a droga para quitar uma dívida de R$ 3,2 mil com traficantes e confirmaram o envolvimento dos outros dois detidos na operação. Diante das evidências e confissões, todos foram presos e encaminhados à delegacia.
Mateus Gonçalves, conhecido pelo apelido de "Pastor" devido às suas frequentes publicações de mensagens bíblicas nas redes sociais, defendeu o Vitória entre 2023 e 2024. Ele integrou o elenco campeão da Série B do Brasileirão em 2023 e do Campeonato Baiano em 2024.
Em sua passagem pelo clube rubro-negro, o atacante disputou 40 partidas, marcou três gols e deu cinco assistências. Seu momento mais marcante foi na final do Baianão 2024, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, no jogo de ida da decisão, no Barradão.
Com a chegada do técnico Thiago Carpini em maio de 2024, Mateus perdeu espaço e foi emprestado ao Goiás. Sua passagem pelo clube goiana foi curta e conturbada; ele foi afastado por indisciplina após, segundo revelou em podcast, ter participado de uma festa em Pirenópolis quando alegava estar afastado por uma virose.
No fim de 2024, foi anunciado pelo Athletic-MG, onde disputou apenas 11 jogos e marcou um gol. Deixou o "Esquadrão de Aço" após o término do Campeonato Mineiro, em março deste ano, e estava sem clube desde então.