LEMBRA DELE?

Assessoria nega envolvimento de ex-Vitória com tráfico de drogas: ‘A verdade prevalecerá’

O atacante Mateus Gonçalves, que defendeu o Leão entre 2023 e 2024 está preso há cerca de dois meses no Mato Groso do Sul

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:17

Mateus Gonçalves pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em nota oficial divulgada nas suas redes sociais na última terça-feira (19), a assessoria de imprensa do ex-atacante Mateus Gonçalves negou veementemente o envolvimento do jogador com tráfico de drogas e associação criminosa. O atleta, que defendeu o Vitória em 2023 e 2024, está preso há cerca de dois meses no município de Juti, no Mato Grosso do Sul.

A nota, publicada no perfil do Instagram do jogador, afirma que a droga apreendida não estava no veículo em que Mateus se encontrava. "Mateus não possui qualquer envolvimento com tráfico de drogas. Ressaltamos que a substância apreendida foi encontrada em outro veículo, totalmente distinto daquele em que o atleta se encontrava", diz um trecho do comunicado. A defesa encerra a mensagem afirmando que "a verdade prevalecerá e que, em breve, Mateus estará em liberdade".

Relembre o caso

Mateus Gonçalves foi preso na noite de 10 de março, durante uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária (PMR) e da Polícia Militar na rodovia MS-156, em Caarapó (MS), região conhecida por ser rota de tráfico transfronteiriço.

De acordo com o auto de prisão em flagrante, ao qual o CORREIO teve acesso, os policiais avistaram dois carros – um VW Taos prata e um Hyundai HB20 preto – em alta velocidade. Os veículos desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir, sendo interceptados posteriormente em um auto posto.

Durante a abordagem, foram encontrados 202 tabletes de maconha, totalizando 187,2 kg, escondidos no porta-malas do VW Taos, que era ocupado por Joice Costa e Moisés Martins. Foram apreendidos ainda dois rádios comunicadores, um em cada carro, sintonizados no mesmo canal, indicando uma operação coordenada do esquema conhecido como "batedor de estrada" – onde um carro vai à frente para alertar sobre a presença policial.

No Hyundai HB20, onde estavam Mateus Gonçalves e Luiz Henrique Pereira, os policiais encontraram R$ 1.822 em espécie e dois celulares. Luiz Henrique declarou que receberia R$ 2 mil pela função de "batedor". Ambos optaram por permanecer em silêncio durante os interrogatórios.

Joice e Moisés, por sua vez, confessaram o crime. Eles relataram que transportavam a droga para quitar uma dívida de R$ 3,2 mil com traficantes e confirmaram o envolvimento dos outros dois detidos na operação. Diante das evidências e confissões, todos foram presos e encaminhados à delegacia.

Carreira e passagem pelo Vitória

Mateus Gonçalves, conhecido pelo apelido de "Pastor" devido às suas frequentes publicações de mensagens bíblicas nas redes sociais, defendeu o Vitória entre 2023 e 2024. Ele integrou o elenco campeão da Série B do Brasileirão em 2023 e do Campeonato Baiano em 2024.

Em sua passagem pelo clube rubro-negro, o atacante disputou 40 partidas, marcou três gols e deu cinco assistências. Seu momento mais marcante foi na final do Baianão 2024, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, no jogo de ida da decisão, no Barradão.

Com a chegada do técnico Thiago Carpini em maio de 2024, Mateus perdeu espaço e foi emprestado ao Goiás. Sua passagem pelo clube goiana foi curta e conturbada; ele foi afastado por indisciplina após, segundo revelou em podcast, ter participado de uma festa em Pirenópolis quando alegava estar afastado por uma virose.