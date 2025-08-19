SÉRIE A

Problema na defesa: Vitória tomou nove gols nas últimas cinco partidas do Brasileirão

Rubro-negro precisa corrigir o sistema defensivo para a partida diante do Flamengo, na próxima rodada

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:04

Quando Fábio Carille assumiu o comando do Vitória há pouco mais de um mês, a expectativa era de que o treinador, conhecido pelo estilo mais conservador, desse mais solidez defensiva ao time. No entanto, o que se viu foi o oposto: a defesa rubro-negra tem se comportado como uma verdadeira peneira, especialmente em cruzamentos e nos minutos finais das partidas.

Fábio Carille precisa corrigir erros do Leão na defesa Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

Os primeiros jogos chegaram a dar esperança. Nas três estreias de Carille, o Leão da Barra sofreu apenas um gol, justamente no duelo inicial, quando perdeu por 1 a 0 para o Internacional após ser vazado nos acréscimos. Em seguida, segurou um empate sem gols contra o Botafogo e venceu o Bragantino por 1 a 0.

Depois desse início promissor, porém, a defesa virou um queijo suíço. Nos cinco compromissos seguintes, foram nove gols sofridos, quatro deles em jogadas aéreas, um velho problema herdado da era Carpini. Dos 14 gols sofridos em 12 partidas com o ex-treinador, 10 nasceram desse tipo de lance.

Outro dado chama ainda mais atenção: a fragilidade nos minutos finais. Dos 10 gols sofridos com Carille, cinco aconteceram após os 40 minutos do segundo tempo, o que já custou ao time sete pontos. No período sob Carpini, apenas dois gols foram levados nesse recorte.

Ciente do problema, Carille aponta a falta de preparo físico e o excesso de desfalques como fatores determinantes. Segundo ele, a equipe não consegue manter a intensidade até o apito final, e a sequência de lesões agrava o cenário. Na última rodada, o Vitória chegou a ter 11 baixas.

“Já falei isso outras vezes, precisamos melhorar nossa parte física. Nosso departamento médico está lotado também por isso, são jogos desgastantes e na reta final o corpo não está preparado, aí sente as lesões. São nove jogadores lesionados e dois suspensos. Precisamos melhorar a parte física para suportar mais os jogos. Foi assim contra o Sport, Palmeiras, e contra o Bragantino eu não sei como a bola não entrou. Ficamos chateados, mas temos que olhar para frente”, avaliou o treinador após o empate com o Juventude.