Vampeta ganha processo contra o INSS 22 anos após sofrer uma grave lesão no joelho em jogo pelo Corinthians

Perla Ribeiro
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:25
Baiano de Nazaré das Farinhas, o jogador Vampeta venceu na Justiça uma batalha travada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A disputa chegou ao fim no mês de outubro, com o placar vitorioso para o ex-jogador da seleção brasileira. O pentacampeão processou o INSS, em fevereiro deste ano, para obter o benefício de auxílio-acidente, negado anteriormente na via administrativa. As informações foram divulgadas em primeira mão pela coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.
O atleta acionou o INSS após sofrer uma grave lesão no joelho em um jogo pelo Corinthians em 2003. O episódio foi seguido de uma cirurgia que levou ao seu afastamento dos gramados. O jogador deu entrada no recurso após ter o benefício negado pela via administrativa, mesmo com o diagnóstico de uma doença degenerativa no joelho esquerdo.
Vampeta
Na ocasião, o ex-jogador da seleção brasileira alegou que convivia com dores frequentes e novos episódios de lesão desde 2003, quando sofreu uma ruptura grave no ligamento do joelho durante um jogo pelo Corinthians, precisando passar por cirurgia e se afastar dos gramados definitivamente. Para a defesa, a limitação física permanente de Vampeta já justificaria o recebimento do auxílio, pago a quem teve sua capacidade de desempenho reduzida de forma definitiva após acidente ou lesão.
Segundo petição dos advogados, Vampeta teve uma grave lesão em 2003, quando rompeu o ligamento cruzado anterior, que o deixou de fora dos gramados por um ano. Com a persistência dos efeitos do problema, o ex-atleta solicitou o benefício em novembro do ano passado sob argumento de que teve uma “redução permanente da capacidade laboral”.
Um relatório médico anexado ao processo, assinado por Joaquim Grava, ex-médico do Corinthians, aponta o diagnóstico de gonartrose não especificada (CID 10 M17.9), uma condição degenerativa irreversível associada à sua atividade como atleta profissional. Os advogados de Vampeta pediam o pagamento de 50% do salário de benefício, retroativo à data pedido do auxílio, além de honorários advocatícios e gratuidade processual. Também solicitaram que o Corinthians fosse intimado a apresentar o prontuário médico de Vampeta e outras informações que comprovem o acidente e sua repercussão na carreira do atleta.