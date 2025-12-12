Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vampeta ganha processo contra o INSS 22 anos após sofrer uma grave lesão no joelho em jogo pelo Corinthians

Segundo a defesa, Vampeta teve uma grave lesão em 2003, quando rompeu o ligamento cruzado anterior, que o deixou de fora dos gramados por um ano

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:25

Vampeta tomou bronca de Paulo Carneiro por contar história sobre Hulk
Vampeta tomou bronca de Paulo Carneiro por contar história sobre Hulk Crédito: Reprodução/Youtube

Baiano de Nazaré das Farinhas, o jogador Vampeta venceu na Justiça uma batalha travada contra o Instituto Nacional do Seguro Social  (INSS). A disputa chegou ao fim no mês de outubro, com o placar  vitorioso para o ex-jogador da seleção brasileira. O pentacampeão processou o INSS, em fevereiro deste ano, para obter o benefício de auxílio-acidente, negado anteriormente na via administrativa. As informações foram divulgadas em primeira mão pela coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

O atleta acionou o INSS após sofrer uma grave lesão no joelho em um jogo pelo Corinthians em 2003. O episódio foi seguido de uma cirurgia que levou ao seu afastamento dos gramados. O jogador deu entrada no recurso após ter o benefício negado pela via administrativa, mesmo com o diagnóstico de uma doença degenerativa no joelho esquerdo.

Vampeta

Vampeta durante o Bate-Pronto, da Jovem Pan por Reprodução
Vampeta no casamento da filha por Reprodução I Instagram
Vampeta tomou bronca de Paulo Carneiro por contar história sobre Hulk por Reprodução/Youtube
Vampeta deve R$ 300 mil em escola das filhas por Jovem Pan
1 de 4
Vampeta durante o Bate-Pronto, da Jovem Pan por Reprodução

 Na ocasião, o ex-jogador da seleção brasileira alegou que convivia com dores frequentes e novos episódios de lesão desde 2003, quando sofreu uma ruptura grave no ligamento do joelho durante um jogo pelo Corinthians, precisando passar por cirurgia e se afastar dos gramados definitivamente. Para a defesa, a limitação física permanente de Vampeta já justificaria o recebimento do auxílio, pago a quem teve sua capacidade de desempenho reduzida de forma definitiva após acidente ou lesão.

Segundo petição dos advogados, Vampeta teve uma grave lesão em 2003, quando rompeu o ligamento cruzado anterior, que o deixou de fora dos gramados por um ano. Com a persistência dos efeitos do problema, o ex-atleta solicitou o benefício em novembro do ano passado sob argumento de que teve uma “redução permanente da capacidade laboral”.

Um relatório médico anexado ao processo, assinado por Joaquim Grava, ex-médico do Corinthians, aponta o diagnóstico de gonartrose não especificada (CID 10 M17.9), uma condição degenerativa irreversível associada à sua atividade como atleta profissional. Os advogados de Vampeta pediam o pagamento de 50% do salário de benefício, retroativo à data pedido do auxílio, além de honorários advocatícios e gratuidade processual. Também solicitaram que o Corinthians fosse intimado a apresentar o prontuário médico de Vampeta e outras informações que comprovem o acidente e sua repercussão na carreira do atleta.

Mais recentes

Imagem - Eleições do Vitória acontecem neste sábado (13) com mais de 19 mil sócios aptos a voto

Eleições do Vitória acontecem neste sábado (13) com mais de 19 mil sócios aptos a voto
Imagem - Uso de Mounjaro por jogadores causa racha no departamento médico de clube

Uso de Mounjaro por jogadores causa racha no departamento médico de clube
Imagem - Beach Tennis machuca o joelho? Ortopedista dá cinco dicas para evitar lesões

Beach Tennis machuca o joelho? Ortopedista dá cinco dicas para evitar lesões

MAIS LIDAS

Imagem - Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada
01

Lei que muda forma de cobrança de mensalidade do Planserv é sancionada

Imagem - Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia
02

Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
03

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista

Imagem - Exame de CNH deixa de exigir teste de meia embreagem; veja mudanças
04

Exame de CNH deixa de exigir teste de meia embreagem; veja mudanças