BATALHA VENCIDA

Vampeta ganha processo contra o INSS 22 anos após sofrer uma grave lesão no joelho em jogo pelo Corinthians

Segundo a defesa, Vampeta teve uma grave lesão em 2003, quando rompeu o ligamento cruzado anterior, que o deixou de fora dos gramados por um ano

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:25

Vampeta tomou bronca de Paulo Carneiro por contar história sobre Hulk Crédito: Reprodução/Youtube

Baiano de Nazaré das Farinhas, o jogador Vampeta venceu na Justiça uma batalha travada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A disputa chegou ao fim no mês de outubro, com o placar vitorioso para o ex-jogador da seleção brasileira. O pentacampeão processou o INSS, em fevereiro deste ano, para obter o benefício de auxílio-acidente, negado anteriormente na via administrativa. As informações foram divulgadas em primeira mão pela coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

O atleta acionou o INSS após sofrer uma grave lesão no joelho em um jogo pelo Corinthians em 2003. O episódio foi seguido de uma cirurgia que levou ao seu afastamento dos gramados. O jogador deu entrada no recurso após ter o benefício negado pela via administrativa, mesmo com o diagnóstico de uma doença degenerativa no joelho esquerdo.

Na ocasião, o ex-jogador da seleção brasileira alegou que convivia com dores frequentes e novos episódios de lesão desde 2003, quando sofreu uma ruptura grave no ligamento do joelho durante um jogo pelo Corinthians, precisando passar por cirurgia e se afastar dos gramados definitivamente. Para a defesa, a limitação física permanente de Vampeta já justificaria o recebimento do auxílio, pago a quem teve sua capacidade de desempenho reduzida de forma definitiva após acidente ou lesão.

Segundo petição dos advogados, Vampeta teve uma grave lesão em 2003, quando rompeu o ligamento cruzado anterior, que o deixou de fora dos gramados por um ano. Com a persistência dos efeitos do problema, o ex-atleta solicitou o benefício em novembro do ano passado sob argumento de que teve uma “redução permanente da capacidade laboral”.