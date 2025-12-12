Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:32
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 97 cidades da Bahia entre a manhã desta sexta-feira (12) e sábado (13). O aviso é de perigo potencial, com risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos que podem variar de 40 a 60 km/h.
Segundo o órgão, há baixo risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O que fazer durante o temporal?
As instruções do Inmet são:
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Alcobaça
Angical
Baianópolis
Barra
Barreiras
Belo Campo
Bom Jesus da Lapa
Boquira
Botuporã
Brejolândia
Buritirama
Caculé
Caetité
Canápolis
Candiba
Cândido Sales
Caraíbas
Caravelas
Carinhanha
Catolândia
Cocos
Condeúba
Cordeiros
Coribe
Correntina
Cotegipe
Cristópolis
Encruzilhada
Eunápolis
Feira da Mata
Formosa do Rio Preto
Guajeru
Guanambi
Guaratinga
Ibiassucê
Ibirapuã
Ibotirama
Igaporã
Itabela
Itagimirim
Itamaraju
Itanhém
Itarantim
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Jucuruçu
Lagoa Real
Lajedão
Licínio de Almeida
Luís Eduardo Magalhães
Macarani
Macaúbas
Maetinga
Maiquinique
Malhada
Malhada de Pedras
Mansidão
Matina
Medeiros Neto
Morpará
Mortugaba
Mucuri
Muquém do São Francisco
Nova Viçosa
Oliveira dos Brejinhos
Palmas de Monte Alto
Paratinga
Pilão Arcado
Pindaí
Piripá
Porto Seguro
Prado
Presidente Jânio Quadros
Riachão das Neves
Riacho de Santana
Ribeirão do Largo
Rio do Antônio
Santa Cruz Cabrália
Santa Maria da Vitória
Santana
Santa Rita de Cássia
São Desidério
São Félix do Coribe
Sebastião Laranjeiras
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Sítio do Mato
Tabocas do Brejo Velho
Tanque Novo
Teixeira de Freitas
Tremedal
Urandi
Vereda
Vitória da Conquista
Wanderley
Xique-Xique