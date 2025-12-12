Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista

Ventos podem chegar a 60km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:32

Vitória da Conquista recebeu a melhor nota entre as cidades da Bahia
Vitória da Conquista está em alerta Crédito: Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 97 cidades da Bahia entre a manhã desta sexta-feira (12) e sábado (13). O aviso é de perigo potencial, com risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos que podem variar de 40 a 60 km/h.

Segundo o órgão, há baixo risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

As instruções do Inmet são:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Veja lista completa de cidades afetadas: 

Alcobaça

Angical

Baianópolis

Barra

Barreiras

Belo Campo

Bom Jesus da Lapa

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Buritirama

Caculé

Caetité

Canápolis

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Catolândia

Cocos

Condeúba

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Encruzilhada

Eunápolis

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Ibiassucê

Ibirapuã

Ibotirama

Igaporã

Itabela

Itagimirim

Itamaraju

Itanhém

Itarantim

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jucuruçu

Lagoa Real

Lajedão

Licínio de Almeida

Luís Eduardo Magalhães

Macarani

Macaúbas

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada de Pedras

Mansidão

Matina

Medeiros Neto

Morpará

Mortugaba

Mucuri

Muquém do São Francisco

Nova Viçosa

Oliveira dos Brejinhos

Palmas de Monte Alto

Paratinga

Pilão Arcado

Pindaí

Piripá

Porto Seguro

Prado

Presidente Jânio Quadros

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio do Antônio

Santa Cruz Cabrália

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

Sebastião Laranjeiras

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Tabocas do Brejo Velho

Tanque Novo

Teixeira de Freitas

Tremedal

Urandi

Vereda

Vitória da Conquista

Wanderley

Xique-Xique

Mais recentes

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
Imagem - A verdade científica por trás do treino em jejum - e por que não é o que você imagina

A verdade científica por trás do treino em jejum - e por que não é o que você imagina
Imagem - PM de 25 anos morre após bater moto em poste em Salvador

PM de 25 anos morre após bater moto em poste em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
02

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas
03

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
04

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil