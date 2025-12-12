Acesse sua conta
Treinamento gratuito em Inteligência Artificial para líderes acontece em Salvador

Imersão prática vai capacitar executivos a aplicar IA em estratégias de negócios

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:43

Executivos e líderes de empresas têm a chance de participar de um treinamento gratuito em Inteligência Artificial na próxima quinta-feira (18), das 9h às 17h, na sede do Hub Salvador, no bairro do Comércio. A imersão, em parceria com o Banco do Nordeste e a D&D Soluções, permitirá que os participantes elaborem um plano de ação de 90 dias, com foco em ganhos imediatos de produtividade e vantagem competitiva.

O curso, voltado para CEOs, presidentes, diretores executivos (CFO, CMO, COO, CHRO), membros de conselhos e líderes de inovação e estratégia de médias e grandes empresas, traz uma abordagem prática que traduz a IA para o mundo dos negócios, incluindo ROI, KPIs e governança.

Glória Telez, CEO da D&D Soluções, afirma que a IA deixou de ser apenas um tema técnico e se tornou central na estratégia corporativa: “A responsabilidade pelos riscos e pelo retorno da IA não está mais no departamento de TI, mas na mesa do conselho. Queremos transformar líderes que hoje estão reativos e ansiosos em estrategistas capazes de gerar ROI real, governança sólida e vantagem competitiva imediata”.

Gabriel Salgado, gerente executivo do Hub de Inovação do Banco do Nordeste, reforça a importância da IA: “Conhecimento em IA permite identificar processos que podem ser otimizados com automação inteligente, reduzindo custos e aumentando produtividade. É uma questão de sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo. Empresas que não investem em IA tendem a ficar atrás da concorrência”.

O diretor do Hub Salvador, Antônio Rocha, adianta que novas turmas estão previstas para outros públicos, devido à crescente demanda por formação em inteligência artificial.

SERVIÇO

O que: Treinamento IA para líderes (Imersão mão na massa)

Quando: 18/12 (quinta-feira), das 9h às 17h

Onde: Hub Salvador (Avenida da França, 393, Comércio)

Quanto: Gratuito

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/imersao-ia-para-lideres-da-estrategia-a-execucao/3247218

