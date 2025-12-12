Áries, Libra, Escorpião e Peixes recebem uma mensagem importante do universo hoje (12 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 07:00
A sexta-feira, 12 de dezembro, chega com um chamado silencioso e profundo. A energia do dia desacelera pensamentos e movimentos, permitindo que cada signo perceba sinais que antes pareciam dispersos. É um momento de clareza emocional, de reconhecimento de padrões e de entendimento intuitivo sobre o caminho adiante. Quatro signos recebem mensagens diretas, revelações precisas e aquele insight que muda a forma de enxergar o agora. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries:
Um padrão antigo começa a se revelar com nitidez. Você entende por que algumas escolhas não deram certo e sente força para fazer diferente daqui para frente. O dia traz clareza sobre o próximo passo e desperta em você uma determinação que sustenta mudanças reais.
Dica cósmica: Confie no impulso que leva você para frente; desta vez, ele está mais consciente do que nunca.
Características de Áries
Libra:
O universo evidencia um desequilíbrio que você já vinha sentindo, mas agora entende com precisão. A mensagem do dia ajuda a ajustar trocas, expectativas e limites, trazendo sensação de paz e retomada de confiança.
Dica cósmica: O que você muda hoje reorganiza não só relações, mas sua própria energia.
Características do signo de Libra
Escorpião:
Sentimentos que estavam represados ganham clareza e propósito. Uma mensagem chega no momento exato, confirmando a direção que você já pressentia, mas hesitava em seguir. O foco retorna e sua força criativa renasce.
Dica cósmica: Aceite o insight, ele marca o início de uma fase muito mais alinhada.
Características de Escorpião
Peixes:
Sua sensibilidade aumenta de forma positiva, permitindo enxergar verdades que antes pareciam nebulosas. Um sinal surge no momento certo, confirmando decisões internas e fortalecendo sua confiança.
Dica cósmica: O que você percebe hoje é a peça final que faltava para seguir com convicção.
Características de Peixes