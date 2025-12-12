Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 07:36
O cantor Gilberto Gil e a esposa, Flora Gil, vivem em um apartamento de luxo com 344 m² e uma vista deslumbrante para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O local aparece com frequência nas redes sociais do casal, servindo de cenário para momentos em família e registros do dia a dia.
A residência fica no icônico Edifício Chopin, construído em 1956, ao lado do Hotel Copacabana Palace, um dos endereços mais prestigiados do país. O imóvel combina arquitetura clássica e conforto moderno, refletindo o estilo de vida sofisticado e ao mesmo tempo acolhedor do artista.
Apartamento de Gilberto Gil
Além da vista panorâmica, o apartamento conta com amplas salas integradas, decoração elegante e peças de arte, compondo um ambiente que traduz a trajetória e a sensibilidade de Gil.