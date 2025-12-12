Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imóvel no Edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace, é cenário constante nas publicações do cantor e de Flora Gil

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 07:36

Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista para o mar de Copacabana
Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista para o mar de Copacabana Crédito: Reprodução

O cantor Gilberto Gil e a esposa, Flora Gil, vivem em um apartamento de luxo com 344 m² e uma vista deslumbrante para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O local aparece com frequência nas redes sociais do casal, servindo de cenário para momentos em família e registros do dia a dia.

A residência fica no icônico Edifício Chopin, construído em 1956, ao lado do Hotel Copacabana Palace, um dos endereços mais prestigiados do país. O imóvel combina arquitetura clássica e conforto moderno, refletindo o estilo de vida sofisticado e ao mesmo tempo acolhedor do artista.

Apartamento de Gilberto Gil

Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram
1 de 7
Apartamento de Gilberto Gil em Copacabana por Reprodução/Instagram

Além da vista panorâmica, o apartamento conta com amplas salas integradas, decoração elegante e peças de arte, compondo um ambiente que traduz a trajetória e a sensibilidade de Gil.

Leia mais

Imagem - Com música e propósito, Lore Improta lança 'A Galeroca' e apresenta Liz cantando pela primeira vez

Com música e propósito, Lore Improta lança 'A Galeroca' e apresenta Liz cantando pela primeira vez

Imagem - Festa do programa de Virginia termina em caos após permuta não cumprida; veja vídeos

Festa do programa de Virginia termina em caos após permuta não cumprida; veja vídeos

Imagem - Anitta abre debate sobre pluralidade religiosa ao comentar livro de sua xamã e revelar rotina espiritual expandida

Anitta abre debate sobre pluralidade religiosa ao comentar livro de sua xamã e revelar rotina espiritual expandida

Tags:

Gilberto gil Copacabana

Mais recentes

Imagem - Estado de saúde de Isabel Veloso preocupa e marido pede orações após notícias delicadas

Estado de saúde de Isabel Veloso preocupa e marido pede orações após notícias delicadas
Imagem - Último show da carreira de Jorge e Mateus será em Salvador

Último show da carreira de Jorge e Mateus será em Salvador
Imagem - Após mobilização nas redes, idosos do Retiro dos Artistas renovam pedidos de Natal

Após mobilização nas redes, idosos do Retiro dos Artistas renovam pedidos de Natal

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
02

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas
03

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
04

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil