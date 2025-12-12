RECANTO

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imóvel no Edifício Chopin, ao lado do Copacabana Palace, é cenário constante nas publicações do cantor e de Flora Gil

Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 07:36

Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista para o mar de Copacabana Crédito: Reprodução

O cantor Gilberto Gil e a esposa, Flora Gil, vivem em um apartamento de luxo com 344 m² e uma vista deslumbrante para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O local aparece com frequência nas redes sociais do casal, servindo de cenário para momentos em família e registros do dia a dia.

A residência fica no icônico Edifício Chopin, construído em 1956, ao lado do Hotel Copacabana Palace, um dos endereços mais prestigiados do país. O imóvel combina arquitetura clássica e conforto moderno, refletindo o estilo de vida sofisticado e ao mesmo tempo acolhedor do artista.

