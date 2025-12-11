PARA A FAMÍLIA TODA

Com música e propósito, Lore Improta lança 'A Galeroca' e apresenta Liz cantando pela primeira vez

Projeto reúne animação, música e presença da filha em estreia exibida para uma sala de cinema lotada de crianças e pais

Heider Sacramento

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 20:49

Lore Improta lança A Galeroca com a primeira performance de Liz Crédito: Guilherme Mascarenhas

Lore Improta escolheu uma sala de cinema lotada, nesta quinta-feira (11), para apresentar ao público os primeiros clipes de Galeroca, seu novo projeto voltado à primeira infância. A exibição, acompanhada por crianças, pais e pela própria artista, teve ainda a presença do cantor Léo Santana e da filha do casal, Liz Improta, que participa do audiovisual e inspira boa parte do universo criado para a série musical. A cena resume o espírito do projeto, que mira um conteúdo infantil com propósito educativo, mas embalado por estética colorida, ritmos brasileiros e um apelo emocional ligado à experiência da maternidade.

O lançamento marca a volta de Lore ao segmento que ela começou a explorar em 2018, com O Fantástico Mundo da Lore, agora com estrutura mais robusta e ambições mais claras. A artista já havia registrado uma marca destinada a serviços infantis, e o Galeroca nasce após quase dois anos de desenvolvimento, consultorias com psicólogos, compositores e designers, e um mergulho na rotina de criação da filha.

A narrativa se passa na “Escola Aventura”, onde a versão bebê da artista, chamada Baby Lore, entra em um mundo mágico graças a um tênis encantado. Essa porta de entrada conduz as personagens inspiradas na fauna brasileira, como a arara-azul e o mico-leão-dourado, além de figuras diretamente ligadas à família: Liz se transforma em uma gatinha laranja e Léo Santana aparece representado por Caramelo, um cachorro vira-lata.

A inclusão da filha não surgiu de planejamento de marketing, segundo Lore, mas da observação cotidiana. “Liz é uma criança que demonstra grande interesse em se apresentar. Ela espontaneamente nos convida a assistir suas performances e demonstra paixão pela dança, pelo canto e pela atuação. Essa genuinidade é intrínseca a ela, não sendo algo que impusemos”, conta a artista. Segundo ela, a entrada na gravação veio como consequência. “A participação de Liz no projeto surgiu de forma natural, motivada por seu próprio desejo”, explica.

Essa centralidade da infância real, vivida em casa, reconfigurou o olhar da artista. “Considero este um projeto pessoal porque a maternidade me transformou”, diz. A percepção sobre o papel das telas na rotina de famílias brasileiras também moldou o projeto. “Percebi que muitas famílias precisam das telas como um recurso para auxiliar na rotina, seja para cozinhar, tomar banho ou ter um momento de descanso. Com isso, surgiu a ideia de criar um projeto que fosse dançante e também educasse através da música e das letras”.

Os clipes têm até dois minutos e meio e tratam de temas como amizade, empatia, inclusão e alimentação saudável. As músicas foram compostas por Vavá, compositor que também foi responsável por boa parte da discografia infantil de Xuxa, e misturam ritmos brasileiros, criando uma camada sonora familiar aos pais e atraente às crianças. Entre as faixas, Lore cita preferências pessoais, como Pega a Visão, inspirada na cultura baiana.

Diversão acessível

O projeto também incorpora recursos de acessibilidade desde a concepção. “Precisa trazer essa questão da inclusão, né? Então tudo que a gente pode fazer é pra poder incluir essas crianças, elas se sentirem representadas ali de alguma maneira. Eu acho que é importante não só as crianças, mas os pais também que estão assistindo ali com as crianças e precisam desse auxílio”. Ela enfatiza que o uso de intérprete de Libras foi definido logo no início. “A gente falou que caramba, a gente precisa botar ali o intérprete de Libras pra poder as pessoas conseguirem também entender o que a gente quer comunicar”.

O desenvolvimento dos personagens e da mensagem levou tempo e cuidado. “Levamos quase dois anos para desenvolver o Galeroca, definindo a essência dos personagens e a mensagem que queríamos transmitir”. A primeira definição, segundo ela, foi o propósito: “Queríamos criar uma comunidade segura para as crianças e seus pais”.

A exibição no cinema reforçou o caráter coletivo do projeto, pensado para extrapolar telas pequenas e criar experiências compartilhadas, do streaming às apresentações presenciais. Lore credita essa ampliação à filha. “Liz foi fundamental nesse processo. Ela me inspirou a modificar o que eu fazia, optando por algo mais lúdico, com a possibilidade de transcender as telas, com apresentações e eventos presenciais”, conta.