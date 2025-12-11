JUSTIÇA DO TRABALHO

Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada

TST reduziu indenização por dano moral coletivo para R$ 200 mil

Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:36

Casas Pernambucanas Crédito: Reprodução

A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu manter a condenação das Casas Pernambucanas em ação coletiva por descumprir regras de jornada e descanso de funcionários no Paraná. As irregularidades ocorreram entre 2013 e 2015 e afetaram grande parte dos trabalhadores da rede. Embora o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) tivesse fixado indenização de R$ 500 mil, o TST reduziu o valor para R$ 200 mil, considerando que as falhas foram diminuindo com o passar dos anos.

A ação teve início após inspeções feitas pela Superintendência Regional do Trabalho no projeto “Maiores Infratores”, que monitora grandes empresas reincidentes. As auditorias de 2013, realizadas em 11 lojas de seis cidades diferentes, revelaram que funcionários cumpriam jornadas acima do permitido e tinham intervalos reduzidos ou totalmente suprimidos. Situações envolvendo o descanso semanal também foram identificadas, muitas delas sem coincidência com o domingo. Segundo os dados, cerca de 70% dos empregados eram afetados.

Diante desse cenário, o Ministério Público do Trabalho (MPT) entrou com ação pedindo a regularização das jornadas e uma indenização milionária por dano moral coletivo. O pedido, porém, foi negado em primeira instância com o argumento de que a empresa já apresentava melhorias e respeitava parte das normas.