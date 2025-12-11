Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atestado médico de papel vai parar de valer? Veja o que diz o CFM

Após rumores sobre digitalização obrigatória, órgão médico explica realidade dos atestados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10:42

Atestado médico
Atestado médico Crédito: Shutterstock

Em meio a dúvidas sobre possíveis mudanças na emissão de atestados médicos, o Conselho Federal de Medicina (CFM) voltou a afirmar que nada mudou na legislação: o documento em papel continua plenamente válido em qualquer situação - seja em consultas, relações trabalhistas ou procedimentos previdenciários. O Conselho negou uma informação que circula nas redes sociais que apontava que os atestados de papel perderiam validade a partir de 2026.

A entidade ressaltou que não existe lei aprovada pelo Congresso, tampouco resolução da própria autarquia, que determine a obrigatoriedade do formato digital. Ou seja, o médico não é obrigado a emitir atestados exclusivamente por meios eletrônicos.

Venda de atestados médicos falsos

Site vende atestados médicos falsos por Reprodução
Site vende atestados médicos falsos por Reprodução
Site vende atestados médicos falsos por Reprodução
Atestados são vendidos como se fossem verdadeiros por Reprodução
Venda de atestados médicos falsos via WhatsApp por Reprodução
Sites vendem atestados médicos falsos por Reprodução
1 de 6
Site vende atestados médicos falsos por Reprodução

Plataforma segue suspensa pela Justiça

O CFM também explicou que sua ferramenta oficial para emissão e verificação de atestados, o Atesta CFM, permanece suspensa por decisão judicial de primeira instância. A plataforma, criada para ampliar a segurança dos documentos - tanto físicos quanto digitais - foi regulamentada pela Resolução CFM nº 2.382/2024 e prevê integração de dados em conformidade com a LGPD.

Apesar da suspensão, o Conselho lembrou que o TCU e o Cade já consideraram o sistema legal e tecnicamente adequado. Ainda não há previsão de quando o serviço poderá voltar a funcionar.

“O CFM aguarda decisão definitiva da Justiça Federal para que os médicos possam emitir seus atestados de forma rápida, prática e segura através do Atesta CFM, fato que será comunicado a todos pela autarquia”, afirmou o órgão.

Mais recentes

Imagem - Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada

Rede Varejista é condenada a pagar R$ 200 mil a trabalhadores por falta de descanso e intrajornada
Imagem - Condomínio é condenado por demitir trabalhador após diagnóstico de HIV

Condomínio é condenado por demitir trabalhador após diagnóstico de HIV
Imagem - Suspeito de jogar mulher do 10° andar recebeu R$ 12 milhões de produtora do filme de Bolsonaro

Suspeito de jogar mulher do 10° andar recebeu R$ 12 milhões de produtora do filme de Bolsonaro

MAIS LIDAS

Imagem - A partir de R$ 450: confira valores dos ingressos para show natalino de Roberto Carlos em Salvador
01

A partir de R$ 450: confira valores dos ingressos para show natalino de Roberto Carlos em Salvador

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
02

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
03

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas