A partir de R$ 450: confira valores dos ingressos para show natalino de Roberto Carlos em Salvador

Esther Morais
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:03
O show especial de Natal de Roberto Carlos, que será realizado no dia 26 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, já está com ingressos à venda na internet e em pontos físicos de Salvador. Os tickets variam entre R$ 400 e R$ 1.800 (confira valores abaixo) e ficam reservados apenas após o acesso à tela de pagamento.
A apresentação do cantor marca o encerramento do Natal Salvador e também a inauguração do palco que receberá o Festival Virada Salvador 2026, entre 27 e 31 de dezembro. A proposta da prefeitura é conectar simbolicamente as celebrações de Natal e Réveillon, reforçando a tradição do cantor com o período natalino.
Roberto Carlos
Ao todo, serão: 50 mil lugares gratuitos para o público, 3 mil cadeiras distribuídas entre camarote e outros setores pagos e 800 cadeiras exclusivas para idosos de abrigos conveniados com a prefeitura.
Setor Emoções
A partir de R$ 900 (+ taxas)
Meia – R$ 900 (+ R$ 108 taxa)
Inteira – R$ 1.800 (+ R$ 216 taxa)
Setor Azul
A partir de R$ 650 (+ taxas)
Meia – R$ 650 (+ R$ 78 taxa)
Inteira – R$ 1.300 (+ R$ 156 taxa)
Setor Amarelo
A partir de R$ 600 (+ taxas)
Meia – R$ 600 (+ R$ 72 taxa)
Inteira – R$ 1.200 (+ R$ 144 taxa)
PcD
A partir de R$ 600 (+ taxas)
Individual – R$ 600 (+ R$ 72 taxa)
Camarote
A partir de R$ 450 (+ taxas)
Os ingressos podem ser adquiridos online e nos seguintes pontos físicos na capital baiana:
Lojas Melissa
Shopping da Barra
Shopping Salvador
Shopping da Bahia
Parque Shopping Bahia
Ingressos Bahia
Shopping Barra
Lojas Pida!
Salvador Shopping
Shopping Piedade
Shopping Paralela