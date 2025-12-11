CAMAROTE E OUTROS SETORES

A partir de R$ 450: confira valores dos ingressos para show natalino de Roberto Carlos em Salvador

Apresentação será em 26 de dezembro, na Boca do Rio

Esther Morais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:03

Roberto Carlos Crédito: Divulgação

O show especial de Natal de Roberto Carlos, que será realizado no dia 26 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, já está com ingressos à venda na internet e em pontos físicos de Salvador. Os tickets variam entre R$ 400 e R$ 1.800 (confira valores abaixo) e ficam reservados apenas após o acesso à tela de pagamento.

A apresentação do cantor marca o encerramento do Natal Salvador e também a inauguração do palco que receberá o Festival Virada Salvador 2026, entre 27 e 31 de dezembro. A proposta da prefeitura é conectar simbolicamente as celebrações de Natal e Réveillon, reforçando a tradição do cantor com o período natalino.

Roberto Carlos 1 de 9

Ao todo, serão: 50 mil lugares gratuitos para o público, 3 mil cadeiras distribuídas entre camarote e outros setores pagos e 800 cadeiras exclusivas para idosos de abrigos conveniados com a prefeitura.

Quais os valores dos ingressos?

Setor Emoções

A partir de R$ 900 (+ taxas)

Meia – R$ 900 (+ R$ 108 taxa)

Inteira – R$ 1.800 (+ R$ 216 taxa)

Setor Azul

A partir de R$ 650 (+ taxas)

Meia – R$ 650 (+ R$ 78 taxa)

Inteira – R$ 1.300 (+ R$ 156 taxa)

Setor Amarelo

A partir de R$ 600 (+ taxas)

Meia – R$ 600 (+ R$ 72 taxa)

Inteira – R$ 1.200 (+ R$ 144 taxa)

PcD

A partir de R$ 600 (+ taxas)

Individual – R$ 600 (+ R$ 72 taxa)

Camarote

A partir de R$ 450 (+ taxas)

Onde comprar?

Os ingressos podem ser adquiridos online e nos seguintes pontos físicos na capital baiana:

Lojas Melissa

Shopping da Barra

Shopping Salvador

Shopping da Bahia

Parque Shopping Bahia

Ingressos Bahia

Shopping Barra

Lojas Pida!

Salvador Shopping

Shopping Piedade