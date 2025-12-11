Acesse sua conta
Capitão da PM é preso pela terceira vez por suspeita de vender armas para facções na Bahia

Mauro Grunfeld foi detido novamente na manhã desta quinta-feira (11) durante a megaoperação Zimmer

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:01

Capitão da PM é preso pela terceira vez por suspeita de vender armas para facções na Bahia
Capitão da PM é preso pela terceira vez por suspeita de vender armas para facções na Bahia Crédito: Reprodução

O capitão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) Mauro Grunfeld foi preso na manhã desta quinta-feira (11) em Salvador durante a megaoperação Zimmer. Ele é suspeito de integrar um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de armas e crimes violentos.

oficial já havia sido preso duas vezes, em maio e julho de 2024. De acordo com as investigações, Grunfeld vendia armas para uma facção que atua na Bahia. A reportagem não localizou contato da defesa do policial. O espaço segue aberto.

Confira imagens da Megaoperação Zimmer

Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia
1 de 6
Confira imagens da Megaoperação Zimmer por Polícia Civil da Bahia

Ao todo, 39 pessoas foram presas na ação, que também é realizada em Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco. A operação é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio das polícias Militar, Federal e do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Cerca de 400 agentes participam da ofensiva.

Segundo a Polícia Civil, mais de 90 mandados judiciais estão sendo cumpridos contra integrantes dos núcleos operacional, logístico e financeiro da organização criminosa. A Justiça também autorizou o bloqueio de R$ 100 milhões e o sequestro de bens dos investigados.

“Uma complexa associação criminosa foi identificada no curso das apurações. Ela é responsável pelo abastecimento, produção e preparação de entorpecentes, além de utilizar pessoas físicas e jurídicas para dissimular a origem ilícita dos valores movimentados”, informou a PC, em nota.

As ações envolvem equipes dos departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), de Proteção à Mulher e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), além das coordenadorias Core e COPJ. Também participam a Superintendência de Inteligência da SSP-BA, Polícia Militar, Polícia Federal e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

