Capitão da PM é preso pela terceira vez por suspeita de vender armas para facções na Bahia

Mauro Grunfeld foi detido novamente na manhã desta quinta-feira (11) durante a megaoperação Zimmer

Esther Morais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:01

Crédito: Reprodução

O capitão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) Mauro Grunfeld foi preso na manhã desta quinta-feira (11) em Salvador durante a megaoperação Zimmer. Ele é suspeito de integrar um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de armas e crimes violentos.

O oficial já havia sido preso duas vezes, em maio e julho de 2024. De acordo com as investigações, Grunfeld vendia armas para uma facção que atua na Bahia. A reportagem não localizou contato da defesa do policial. O espaço segue aberto.

Ao todo, 39 pessoas foram presas na ação, que também é realizada em Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco. A operação é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio das polícias Militar, Federal e do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Cerca de 400 agentes participam da ofensiva.

Segundo a Polícia Civil, mais de 90 mandados judiciais estão sendo cumpridos contra integrantes dos núcleos operacional, logístico e financeiro da organização criminosa. A Justiça também autorizou o bloqueio de R$ 100 milhões e o sequestro de bens dos investigados.

“Uma complexa associação criminosa foi identificada no curso das apurações. Ela é responsável pelo abastecimento, produção e preparação de entorpecentes, além de utilizar pessoas físicas e jurídicas para dissimular a origem ilícita dos valores movimentados”, informou a PC, em nota.