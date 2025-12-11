POLÍCIA FEDERAL

Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

Operação Mimetismo foi deflagrada nesta quinta-feira (11) para desmontar um esquema de fraudes bancárias

Millena Marques

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10:08

Polícia Federal Crédito: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (11), a Operação Mimetismo para desmontar um esquema de fraudes bancárias que utilizava falsificação de biometria para se passar por clientes idosos, muitos deles com mais de 100 anos.

A investigação começou após um alerta da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude (CEFRA), da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades no cadastramento de biometria facial e digital em contas desse público. Segundo a PF, o golpe permitia movimentações indevidas e saques expressivos, com prejuízo estimado em mais de R$ 1 milhão apenas entre clientes da Bahia.

Os criminosos faziam os registros biométricos fraudulentos em agências da Caixa no Pará, usando pessoas mais jovens para se passarem pelos correntistas idosos. Com os dados incluídos no sistema, o grupo realizava saques em lotéricas e transferências para contas ligadas à organização.

Entre os investigados estão funcionários da Caixa contratados recentemente. Eles teriam usado o acesso privilegiado dentro das agências para facilitar as fraudes. Até agora, a PF identificou cerca de 20 contas fraudadas vinculadas a unidades da instituição em Guanambi, Salvador, Serrinha, Eunápolis, Feira de Santana, Castro Alves, Cachoeira, Euclides da Cunha, Conceição do Coité e Itamarajú.