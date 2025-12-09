Acesse sua conta
Cacique é preso em operação por causa de conflito terra no extremo sul da Bahia

Outras cinco pessoas são procuradas

  Millena Marques

  Millena Marques

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:11

Um cacique foi preso durante a Operação Sombras da Mata, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (9), por causa dos últimos conflitos ocorridos no extremo sul baiano envolvendo produtores rurais e indígenas. Cinco pessoas são procuradas e mais de 10 armas de fogo foram apreendidas.

A operação é fruto de investigações sobre uma invasão de propriedade rural em Itamaraju no dia 28 de outubro. Na ocasião, dois pequenos produtores rurais foram mortos com disparos de armas de fogo e um terceiro restou gravemente ferido por pessoas que se autointitulariam indígenas.

De acordo com a Polícia Federal, três pessoas já haviam sido presas em flagrante, mas foram liberadas por questões processuais. No decorrer das investigações, além dos três envolvidos do dia, foram identificados os supostos mandantes da invasão e os indivíduos que teriam efetuados os disparos fatais.

Além da Operação Sombras da Mata, a PF também deflagrou a Rekó Porã, que ocorre após investigações sobre o ataque contra o grupo de indígenas da Aldeia Kai no dia 1º de outubro. Os indígenas estavam em uma propriedade rural, no distrito de Cumuruxatiba, em Prado, após ação conhecida como “retomada”. O fato tinha como objetivo expulsar os indígenas e desocupar com violência a mencionada fazenda. Dois indígenas foram baleados.

Na Rekó Porã, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências de supostos mandante e executores dos ataques com intuito de angariar maiores elementos para a investigação e demais pessoas que estejam envolvidas.

As operações foram coordenadas pela Força Tarefa da Polícia Federal de Porto Seguro (PF, CORE/PCBA e BOPE/PMBA) e o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal.

