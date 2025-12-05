BAHIA

Loja é interditada após apreensão de mais de R$ 2 milhões em produtos falsificados em Feira

Material recolhido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT)

Millena Marques

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10:38

Loja interditada em Feira Crédito: Polícia Civil

Mais de R$ 2 milhões de produtos falsificados foram apreendidos em uma loja de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, na tarde de quinta-feira (4). O estabelecimento, que funcionava sem alvará, foi interditado pela prefeitura após a ação da Polícia Civil.

Ação faz parte da Operação Contraface, deflagrada para combater a venda de produtos contrafeitos em Feira. No local, foram identificados indícios de itens expostos com falsificações. Todo o material recolhido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), que emitirá laudo pericial destinado a subsidiar as responsabilizações penais e administrativas.

Duas pessoas foram conduzidas à delegacia durante a operação. Os representantes legais das marcas originais foram ouvidos para confirmar a autenticidade dos produtos e contribuir com as análises técnicas.