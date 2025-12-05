Acesse sua conta
Setor imobiliário reúne lideranças e debate futuro do mercado em convenção na Bahia

A 35ª Convenção da Ademi-BA e o 9º Fórum de Líderes seguem até domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:09

Encontro segue até segunda (8) Crédito: Divulgação

O primeiro dia da 35ª Convenção Anual da Ademi-BA e do 9º Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário movimentou o Tivoli Resort, na Praia do Forte, nesta quinta-feira (4), reunindo empresários e autoridades para marcar a abertura oficial dos encontros, que seguem até 8 de dezembro.

A cerimônia contou com a participação de representantes municipais, estaduais e institucionais. Estiveram no palco o presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha; a presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Suarez; o gerente comercial de varejo da Bahiagás, Bruno Piñeiro; o superintendente da Rede Caixa, Samio Cassio de Carvalho Melo; a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Mila Correia; o presidente da Conder, José Trindade; além do vice-governador do estado, Geraldo Júnior.

35ª Convenção da Ademi-BA reúne lideranças por Divulgação

A programação do evento inclui debates sobre economia, política, comportamento, tendências e projeções para o mercado imobiliário – temas que nortearão os painéis ao longo dos próximos dias. Nesta sexta (5), acontece a primeira plenária do Fórum, que vai abordar transformações impulsionadas pela inteligência artificial, demandas de diferentes gerações e as expectativas para o setor em 2026. O encontro conta com patrocínio da Bahiagás e da Caixa.

Durante a abertura, Cláudio Cunha ressaltou a importância do momento para a entidade. “São 35 anos de Convenção e 50 anos da Ademi-BA. O ano de 2025 foi muito especial. E a Convenção é uma celebração de aprendizado e conexão, uma oportunidade para cultivar novas parcerias de negócios, um espaço onde vivemos experiências que ampliam as nossas habilidades técnicas e humanas."

Isabela Suarez também destacou o peso econômico do setor. Segundo ela, “o mercado imobiliário tem um peso enorme na nossa economia e é fundamental que a gente reconheça o quanto ele transforma e impacta positivamente a vida de todos nós que vivemos aqui no estado da Bahia”. Ela lembrou ainda que o segmento responde por 31% dos empregos formais na Bahia: “Apenas esse ano foram 6 mil vagas formais garantidas, ou seja, um terço da nossa força de trabalho depende da vitalidade do nosso setor.”

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Mila Paes, reforçou os números de Salvador no segmento da construção civil. “São setores como esse que fazem com que o desenvolvimento econômico da cidade e a redução das desigualdades sociais sejam cada vez mais possíveis”, afirmou. Segundo ela, a capital reúne mais de 124 mil postos formais na área, o equivalente a quase 20% do estoque total de empregos formais do município – índice que coloca Salvador como líder do Nordeste e quinta entre as capitais do país em geração de vagas.

