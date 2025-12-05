DESTINO TURÍSTICO

Justiça manda Airbnb ressarcir despesas médicas de cliente que ficou paraplégica após acidente em hospedagem na Bahia

Além dos gastos com as despesas médicas iniciais, família pede uma indenização mensal de R$ 40 mil

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:52

Justiça manda Airbnb ressarcir despesas médicas de cliente que ficou paraplégica após acidente em hospedagem na Bahia Crédito: Reprodução

A Justiça do Distrito Federal determinou que o Airbnb pague, na íntegra, as despesas médicas de uma cliente que ficou paraplégica após cair de uma altura de 4 metros, em uma casa de praia, alugada na plataforma, em Itacaré, no sul da Bahia. O acidente ocorreu em janeiro deste ano, quando Daniella Maia, 42 anos, viajou de férias com a família para o destino turístico. As informações são do G1 DF.

Daniella morava na Austrália, mas estava no Brasil para matar a saudade da família, que mora em Brasília. O grupo ficou hospedado na casa de praia que foi alugada por intermédio da plataforma Airbnb.Daniela estava sem visitar o Brasil por cinco anos. A viagem era uma reunião de família durante o Verão.

Justiça manda Airbnb ressarcir despesas médicas de cliente que ficou paraplégica após acidente em hospedagem na Bahia 1 de 3

Depois da queda, todos interromperam as férias e a vítima foi levada para uma unidade de saúde em Itacaré e depois para um hospital em Ilhéus. O acidente ocorreu no quinto dia da família em Itacaré, quando Daniella se apoiou no parapeito da sacada do imóvel e a estrutura desabou – fazendo ela despencar de uma altura de quatro metros.

"Eu estava falando com o meu marido ao telefone. Eu desci para esse deck, onde tinha um guarda-corpo de madeira, e eu me encostei no guarda-corpo. E infelizmente, eu caí de costas, de mais ou menos 4 metros de altura", contou à TV Globo. A vítima foi encontrada desacordada e fraturou a medula e oito costelas. Daniella teve de ser transportada para um hospital em Ilhéus (BA), a cerca de 70 km de Itacaré, para os primeiros socorros. Em seguida, foi transferida em uma UTI aérea para o Hospital de Base, em Brasília.

No processo judicial, a defesa afirma que Daniella encontra-se "em cadeira de rodas, totalmente dependente de cuidadores, com necessidade de tratamento médico multidisciplinar e contínuo". Na ocasião, a vítima disse em entrevista ao G1 Distrito Federal: "Eu tenho que depender de todo mundo, até para escovar os dentes, para ir ao banheiro. Eu não consigo sentir nada".

Na ocasião, ela informou que os gastos já passavam de R$ 200 mil. "Não é vida, é só sobreviver por enquanto, né? Eu tenho sorte de estar aqui no Brasil com o apoio de toda minha família, mas é muito complicado", diz Daniela. Na ocasião, era preciso, pelo menos, de quatro pessoas para tirar a paciente da cama.

Além disso, a defesa alega que ela não possui plano de saúde e depende de medicações de algo custo, fisioterapia intensiva e home care; e também perdeu a capacidade de trabalhar e garantir o próprio sustento. Segundo consta no processo, ela trabalhava com jardinagem na Austrália. Em nota enviada à TV Globo, o Airbnb afirmou que vai cumprir as determinações da Justiça e tomar as providências cabíveis quando houver uma sentença definitiva.

Segundo Daniella, a empresa seguradora do contrato com o Airbnb chegou a pagar R$ 470 mil para cobrir os custos iniciais da família com UTI aérea, cirurgia e medicamentos. O valor, no entanto, não cobriu todos os custos de saúde, deixando de fora, por exemplo, as despesas com reabilitação. A família de Daniella acionou a Justiça para cobrar a complementação desse repasse e, além disso, uma indenização mensal de R$ 40 mil.





Na decisão provisória, do fim de novembro, o desembargador Roberto Freitas Filho reconheceu que a vítima "sofreu graves sequelas decorrentes do acidente, as quais a deixaram paraplégica e incapaz de prover o próprio sustento e passaram a lhe exigir cuidados diários para a manutenção de sua saúde".