FINAL DE ANO

Prefeitura abre oficialmente o Natal Salvador 2025 nesta sexta-feira (5); veja programação

Atividades vão até 6 de janeiro de 2026

Millena Marques

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 07:47

Natal no Centro Histórico de Salvador Crédito: Valter Pontes/Secom

A prefeitura abre oficialmente a edição de 2025 do Natal Salvador nesta sexta-feira (5). A programação vai transformar o Centro Histórico em um grande circuito de luz, fé e celebração entre 5 de dezembro e 6 de janeiro de 2026.

O Centro Histórico receberá novamente o desfile “Corte Soteropolitana do Menino Jesus”, no corredor de som e luz instalado na Rua Chile, que volta a ser um dos pontos mais visitados do circuito. O cortejo terá quatro carros alegóricos e cerca de 800 participantes, reunindo elementos cristãos e a identidade cultural da cidade. As apresentações acontecerão em 5, 13, 14, 19, 20 e 21 de dezembro.

Confira programação:

O Centro Histórico segue como núcleo das celebrações e concentrará a maior parte das atrações temáticas. A Rua Chile terá o maior corredor contínuo de som e luz do Brasil, com quase 400 metros e mais de 25 milhões de microlâmpadas sincronizadas com músicas natalinas.

O Terreiro de Jesus receberá peças instagramáveis, show de lasers, iluminação especial da Catedral Basílica e da Igreja de São Domingos, além da Casa do Papai Noel e do Carrossel Mágico. O Largo do Cruzeiro de São Francisco terá o presépio oficial, enquanto a Praça Thomé de Souza abrigará vila de artesanato, palco e cenografia especial.

As sacadas de prédios históricos do Pelourinho terão apresentações de corais e grupos infantis entre 7 e 13 de dezembro, sempre às 18h30. Na Praça Municipal, o Palco Anunciação exibirá coros e orquestras às 17h, de 5 a 25 de dezembro. Já o Palco Esperança reunirá corais das escolas municipais nos dias 9, 10, 11, 12, 15 e 16, também às 17h.

As vilas natalinas da Praça da Sé e do Largo do Santo Antônio Além do Carmo terão coretos decorados, quermesses e arenas infantis com oficinas e contação de histórias. A Casa do Papai Noel, na Faculdade de Medicina, funcionará diariamente das 17h às 22h, de 5 a 25 de dezembro. No foyer da Prefeitura, será montado um espaço para um baile infantil para crianças atendidas por instituições sociais.

A programação religiosa inclui ainda missas campais no Terreiro de Jesus, Largo do Pelourinho e Largo do Santo Antônio Além do Carmo. O evento também contará com ações paralelas, como a rota gastronômica Minha Ceia, concurso de vitrines e circuito de presépios montados por moradores e comerciantes do Centro Histórico.

Um dos nomes mais influentes da música da atualidade, o Frei Gilson foi confirmado como uma das atrações do Natal de Salvador. A apresentação acontecerá no dia 25 de dezembro, na Boca do Rio, a partir das 15h.