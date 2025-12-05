Acesse sua conta
Jerônimo culpa municípios por aumento de 213% da espera na fila da regulação

“Se o município fizer bem feito, muita gente não vai precisar (...) ir para hospital de alta complexidade", afirmou

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:19

POMBO-CORREIO
Governador Jerônimo Rodrigues

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou, na quinta-feira (4), o relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) que apontou um aumento de 213% no tempo médio de espera na regulação médica entre 2019 e 2024. Falando do tema durante evento no Creasi, em Salvador, ele atribuiu parte do problema aos municípios.  De acordo com a auditoria, o tempo de espera passou de 1,5 dia para 4,7 dias no período avaliado, praticamente triplicando. 

Quando questionado sobre a fila da regulação, Jerônimo abriu a resposta afirmando que o problema nasce nos municípios, que, segundo ele, não resolvem demandas simples na atenção básica. “Muita gente que está em um hospital de alta complexidade era para estar sendo cuidado por um município”, disse. Ele completou afirmando que busca orientar os gestores locais: “Meu papel, enquanto governador, é pegar na mão do prefeito e dizer, vamos ajudar você”.

O governador citou situações que, na avaliação dele, não deveriam chegar aos hospitais estaduais. “Se o município fizer bem feito, muita gente não vai precisar, com um dedo desmentido, com um mal-estar na barriga, ir para um hospital de alta complexidade.”

Apesar de responsabilizar as prefeituras, Jerônimo defendeu que a engrenagem do SUS depende do conjunto. “A saúde tem um sistema único, que se um falhar, o sistema não anda bem”, afirmou ao comentar a necessidade de reorganização do atendimento.

