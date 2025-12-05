RECADO

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 05:00

Hoje é dia de deixar tudo às claras. Nesta sexta-feira (5), você vai ter a coragem necessária para botar as cartas na mesa para alguém especial e deixar claro as suas pretensões e também aquilo que tem te incomodado. Será o dia ideal para ter conversas difíceis seja em relacionamentos amorosos, seja no trabalho. Sem performances ou máscaras, o melhor mesmo será apostar na clareza e na transparência.

A sorte do dia mostra ainda que ser vulnerável as vezes é o melhor caminho para que o outro te enxergue.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

É na vulnerabilidade partilhada que construímos pontes sólidas de confiança e entendimento mútuo