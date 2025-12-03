Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão

Contran eliminou a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para quem deseja obter a Carteira de Habilitação

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13:36

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação
CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação Crédito: Shutterstock

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma nova resolução que elimina a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para quem deseja obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em entrevista ao Jornal da CBN, o ministro dos Transportes, Renan Filho, declarou que busca simplificar o processo de renovação da carteira para o chamado “bom condutor”.

"O condutor que não sofrer pontos, que garantir uma presença no trânsito segura para ele, para outros veículos e para pedestres vai ter facilidade para renovar, em alguns casos, inclusive, com renovação automática da carteira", diz Renan Filho.

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
1 de 10
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes

O ministro também comentou a possibilidade de permitir o uso de veículos automáticos no exame de direção, medida que, segundo ele, pode reduzir custos e tornar o procedimento menos complexo.

Saiba o que muda com as novas diretrizes para retirar a CNH; custo pode reduzir em 80%

Renan Filho ressaltou que haverá um período de adaptação para que o setor se ajuste.

"Obviamente, haverá uma transição, porque as autoescolas, os instrutores autônomos vão precisar também ofertar o serviço de formação no carro automático. Ou o cidadão vai precisar ser proprietário de um carro automático".

Ele afirmou ainda estar pronto para defender a mudança em discussões no Congresso e na Justiça.

"Há uma ampla maioria que apoia o projeto, os instrutores que trabalham nas autoescolas apoiam. As pessoas sabem que a carteira de habilitação no Brasil ficou cara, ficou burocrática, difícil de tirar".

LEIA MAIS SOBRE A CNH

CNH sem autoescola? Ação na Justiça quer derrubar fim da exigência

CNH sem autoescola e até 80% mais barata: entenda o que muda com aprovação da medida

Contran acaba com aulas obrigatórias em autoescolas para tirar CNH

Governo Lula deve exigir apenas 2h de aulas práticas para tirar CNH

Fim da obrigatoriedade da autoescola para tirar CNH deve começar neste ano, diz ministro

CNH mais barata

Com a medida aprovada, o curso teórico será disponibilizado de forma gratuita e digital no site do Ministério dos Transportes. Quem desejar ainda poderá realizar as aulas de forma presencial em autoescolas.

As aulas práticas serão flexibilizadas, e instrutores poderão ser credenciados pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), reduzindo a dependência de modelos únicos e aumentando as opções para o cidadão.

A abertura do processo poderá ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito (CDT). A exigência de carga horária deixa de ser de 20 horas para 2 horas no novo modelo.

A carga horária poderá ser cumprida em autoescolas, com instrutores pessoais devidamente cadastrados ou por meio de preparações personalizadas, conforme necessidades específicas.

Mais recentes

Imagem - Justiça vê indícios de crime na morte da 'Barbie Humana'

Justiça vê indícios de crime na morte da 'Barbie Humana'
Imagem - Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda
Imagem - Vai virar banco? Proibição do Banco Central pode fazer Nubank mudar de nome

Vai virar banco? Proibição do Banco Central pode fazer Nubank mudar de nome

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
02

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor

Imagem - 'Fila pior que o INSS': venda de ingressos para show do Guns N' Roses em Salvador tem confusão e espera longa
03

'Fila pior que o INSS': venda de ingressos para show do Guns N' Roses em Salvador tem confusão e espera longa

Imagem - Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil
04

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil