CNH sem autoescola e até 80% mais barata: entenda o que muda com aprovação da medida

Nova regra foi aprovada nesta segunda-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:35

CNH
CNH Crédito: Arquivo Agência Brasil

Foi aprovada nesta segunda-feira (1º), por unanimidade, pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a medida que simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e pode reduzir em até 80% o custo total da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com a medida aprovada, o curso teórico será disponibilizado de forma gratuita e digital no site do Ministério dos Transportes. Quem desejar ainda poderá realizar as aulas de forma presencial em autoescolas.

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes

As aulas práticas serão flexibilizadas, e instrutores poderão ser credenciados pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), reduzindo a dependência de modelos únicos e aumentando as opções para o cidadão. A abertura do processo poderá ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito (CDT). A exigência de carga horária deixa de ser de 20 horas para 2 horas no novo modelo. A carga horária poderá ser cumprida em autoescolas, com instrutores pessoais devidamente cadastrados ou por meio de preparações personalizadas, conforme necessidades específicas.

Apesar da flexibilização, a emissão da CNH continuará condicionada à aprovação nas provas teórica e prática. “As aulas, por si só, não garantem que alguém esteja apto a dirigir. O que garante é a prova. O novo modelo segue padrões internacionais adotados por países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, onde o foco é a avaliação, não a quantidade de aulas”, aponta o ministro dos Transportes, Renan Filho.

A resolução aprovada passará a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União (DOU).

