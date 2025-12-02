Acesse sua conta
CNH sem autoescola? Ação na Justiça quer derrubar fim da exigência

Entidades do setor de autoescolas buscam alternativas para barrar nova resolução

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:10

CNH
CNH Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) quer barrar a resolução que retira a exigência de fazer aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), aprovada nesta segunda-feira (1º) pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). As informações são de O Globo.

Para isso, a entidade resolveu entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a constitucionalidade da norma. Segundo a CNC, a resolução ""irá prejudicar a formação dos condutores de veículos brasileiros e empresas do setor". A confederação também alega que a mudança vai aumentar os riscos de acidentes nas estradas do país.

Veja os valores para CNH na categoria A/B em auto escolas consultadas pelo CORREIO*

Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google
Top Auto Escola: fica na Av. Caminho de Areia, 62, Machado, e cobra R$ 3.650 a vista | R$ 3.990,06 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Agora: fica no Edifício Fundação Politécnica, na Avenida Sete de Setembro, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Reis: fica no Centro Empresarial Iguatemi, na Avenida Tancredo Neves, 274 , Caminho das Árvores, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.817,33 até 12x no crédito | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Conduzir: fica no Shopping da Gente, na Avenida ACM, Brotas, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.899,90 até 10x no crédito por Google
Auto Escola Nova Habilite-se: fica na Praça da Revolução, em Periperi, e cobra R$ 3.642,82 a vista | R$ 3.890 até 10x no crédito por Google
Comissão

Em outra frente, a Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto) anunciou que vai criar a Comissão Especial da CNH na Câmara dos Deputados e que já tem o aval do presidente da Casa, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

O objetivo, segundo a federação, é fazer um "debate justo". "A Comissão Especial reúne parlamentares de todos os partidos e abre um canal oficial para que apresentemos dados, soluções, propostas inovadoras e modelos que fortaleçam a formação de condutores — e não o contrário", acrescentou a entidade.

Além disso, um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) na Câmara dos Deputados está em vista caso a nova resolução seja oficializada. A ideia é parar os efeitos da resolução de forma temporária.

Tags:

Stf Cnh Justiça Autoescola

