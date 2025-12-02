EMBATE

CNH sem autoescola? Ação na Justiça quer derrubar fim da exigência

Entidades do setor de autoescolas buscam alternativas para barrar nova resolução

Monique Lobo

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:10

CNH Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) quer barrar a resolução que retira a exigência de fazer aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), aprovada nesta segunda-feira (1º) pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). As informações são de O Globo.

Para isso, a entidade resolveu entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando a constitucionalidade da norma. Segundo a CNC, a resolução ""irá prejudicar a formação dos condutores de veículos brasileiros e empresas do setor". A confederação também alega que a mudança vai aumentar os riscos de acidentes nas estradas do país.

Veja os valores para CNH na categoria A/B em auto escolas consultadas pelo CORREIO* 1 de 6

Comissão

Em outra frente, a Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto) anunciou que vai criar a Comissão Especial da CNH na Câmara dos Deputados e que já tem o aval do presidente da Casa, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

O objetivo, segundo a federação, é fazer um "debate justo". "A Comissão Especial reúne parlamentares de todos os partidos e abre um canal oficial para que apresentemos dados, soluções, propostas inovadoras e modelos que fortaleçam a formação de condutores — e não o contrário", acrescentou a entidade.