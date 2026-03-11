Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Senado aprova projeto que cria 17,5 mil cargos no Executivo federal; impacto no Orçamento é bilionário

Texto vai para a sanção presidencial

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 08:46

A engrenagem do país: Entenda a conexão direta entre a nova composição do Senado e a estabilidade econômica
Senado Crédito: Senado Federal

O Senado aprovou o projeto que cria mais de 17 mil cargos no Executivo federal na terça-feira (10). O impacto no Orçamento de 2026 é de R$ 5,3 bilhões.

Ao todo, serão criados 16 mil novos cargos no Ministério da Educação e 1,5 mil no Ministério da Gestão. O Senado aprovou o texto enviado pela Câmara sem mudar nada.

A proposta cria a carreira de analista técnico do Poder Executivo. Servidores de funções de nível superior de diferentes áreas vão ser ser separados por essa nova classificação para, segundo o texto, unificar as carreiras e simplificar a gestão.

Leia mais

Imagem - Câmara avalia mudanças na CNH e cogita reduzir idade mínima para dirigir

Câmara avalia mudanças na CNH e cogita reduzir idade mínima para dirigir

Imagem - Projeto propõe salário mínimo de R$ 2,5 mil para trabalhadores do comércio; saiba mais

Projeto propõe salário mínimo de R$ 2,5 mil para trabalhadores do comércio; saiba mais

Imagem - Projeto que aumenta licença e cria salário-paternidade é aprovado; entenda

Projeto que aumenta licença e cria salário-paternidade é aprovado; entenda

O texto ainda transforma cargos de nível superior e médio do Ministério da Cultura em analista em atividades culturais e assistente técnico administrativo, e reajusta a remuneração para os cargos de médico e médico veterinário da área de educação. Além disso, aumenta o salário das carreiras tributária e aduaneira da Receita Federal e de Auditoria Fiscal do Trabalho.

O projeto beneficia 270 mil servidores. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula.

Tags:

Senado

Mais recentes

Imagem - Mãe de Oruam vira foragida e vereador do Rio é preso em operação contra o CV

Mãe de Oruam vira foragida e vereador do Rio é preso em operação contra o CV
Imagem - Policiais presos por trabalhar para bicheiro 'batiam ponto' e tinham até plano de carreira

Policiais presos por trabalhar para bicheiro 'batiam ponto' e tinham até plano de carreira
Imagem - Câmara avalia mudanças na CNH e cogita reduzir idade mínima para dirigir

Câmara avalia mudanças na CNH e cogita reduzir idade mínima para dirigir

MAIS LIDAS

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
01

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
02

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar
03

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar

Imagem - Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú
04

Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú