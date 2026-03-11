BRASIL

Senado aprova projeto que cria 17,5 mil cargos no Executivo federal; impacto no Orçamento é bilionário

Texto vai para a sanção presidencial

Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 08:46

Senado Crédito: Senado Federal

O Senado aprovou o projeto que cria mais de 17 mil cargos no Executivo federal na terça-feira (10). O impacto no Orçamento de 2026 é de R$ 5,3 bilhões.

Ao todo, serão criados 16 mil novos cargos no Ministério da Educação e 1,5 mil no Ministério da Gestão. O Senado aprovou o texto enviado pela Câmara sem mudar nada.

A proposta cria a carreira de analista técnico do Poder Executivo. Servidores de funções de nível superior de diferentes áreas vão ser ser separados por essa nova classificação para, segundo o texto, unificar as carreiras e simplificar a gestão.

O texto ainda transforma cargos de nível superior e médio do Ministério da Cultura em analista em atividades culturais e assistente técnico administrativo, e reajusta a remuneração para os cargos de médico e médico veterinário da área de educação. Além disso, aumenta o salário das carreiras tributária e aduaneira da Receita Federal e de Auditoria Fiscal do Trabalho.