INTERNET

Menino de 12 anos viraliza ao ter jornada diária de estudos para o Enem: ‘Melhor já começar’

Estudante do 7º ano no Ceará já se prepara para a prova e sonha em ser médico

Wendel de Novais

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:27

Enzo Santos, o Enzinho Crédito: Reprodução

Enquanto a maioria dos estudantes começa a pensar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apenas no ensino médio, um menino de 12 anos decidiu se adiantar. Morador de Aurora, no interior do Ceará, o estudante Enzo Santos — conhecido nas redes como Enzinho — criou uma rotina de estudos voltada para a prova mesmo ainda cursando o 7º ano do ensino fundamental.

Em entrevista ao g1, ele conta que a decisão veio da vontade de se preparar com antecedência para alcançar objetivos profissionais ambiciosos. “Achei melhor já começar, porque tenho sonhos muito grandes: quero fazer medicina e ser perito criminal”, afirma.

Para isso, o estudante organizou um cronograma detalhado que inclui os horários das aulas na escola, atividades de um cursinho preparatório e estudos de inglês. A rotina é seguida diariamente e inclui momentos de revisão, resolução de exercícios e leitura de conteúdos relacionados às áreas cobradas no exame.

Enzo Santos, o Enzinho 1 de 4

Grande parte dessa jornada acontece na escrivaninha do próprio quarto. Ali, grava vídeos que funcionam como uma espécie de diário de estudos, publicados nas redes sociais. Nos registros, o menino costuma relatar como foi o dia de aprendizado, comentando simulados realizados, conteúdos revisados e métodos de memorização.

Mesmo ainda distante da realidade de quem presta o Enem, Enzo seleciona questões da prova que tratam de conteúdos que já fazem parte do ensino fundamental. A rotina intensa chamou a atenção de milhares de pessoas na internet. Entre elogios pela dedicação, também surgiram comentários questionando se a carga de estudos não seria excessiva para alguém tão jovem.

O próprio Enzo diz que a iniciativa sempre partiu dele e garante que tenta manter equilíbrio entre estudo e descanso. “Desde pequenininho, sempre tive sede por me sentir inteligente, sabe? Mas respeito meu cansaço e vou dormir, senão, meu cérebro não aprende mais”, contou ao g1.