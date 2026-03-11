Acesse sua conta
Menino de 12 anos viraliza ao ter jornada diária de estudos para o Enem: ‘Melhor já começar’

Estudante do 7º ano no Ceará já se prepara para a prova e sonha em ser médico

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:27

Enzo Santos, o Enzinho
Enzo Santos, o Enzinho Crédito: Reprodução

Enquanto a maioria dos estudantes começa a pensar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apenas no ensino médio, um menino de 12 anos decidiu se adiantar. Morador de Aurora, no interior do Ceará, o estudante Enzo Santos — conhecido nas redes como Enzinho — criou uma rotina de estudos voltada para a prova mesmo ainda cursando o 7º ano do ensino fundamental.

Em entrevista ao g1, ele conta que a decisão veio da vontade de se preparar com antecedência para alcançar objetivos profissionais ambiciosos. “Achei melhor já começar, porque tenho sonhos muito grandes: quero fazer medicina e ser perito criminal”, afirma.

Para isso, o estudante organizou um cronograma detalhado que inclui os horários das aulas na escola, atividades de um cursinho preparatório e estudos de inglês. A rotina é seguida diariamente e inclui momentos de revisão, resolução de exercícios e leitura de conteúdos relacionados às áreas cobradas no exame.

Grande parte dessa jornada acontece na escrivaninha do próprio quarto. Ali, grava vídeos que funcionam como uma espécie de diário de estudos, publicados nas redes sociais. Nos registros, o menino costuma relatar como foi o dia de aprendizado, comentando simulados realizados, conteúdos revisados e métodos de memorização.

Mesmo ainda distante da realidade de quem presta o Enem, Enzo seleciona questões da prova que tratam de conteúdos que já fazem parte do ensino fundamental. A rotina intensa chamou a atenção de milhares de pessoas na internet. Entre elogios pela dedicação, também surgiram comentários questionando se a carga de estudos não seria excessiva para alguém tão jovem.

O próprio Enzo diz que a iniciativa sempre partiu dele e garante que tenta manter equilíbrio entre estudo e descanso. “Desde pequenininho, sempre tive sede por me sentir inteligente, sabe? Mas respeito meu cansaço e vou dormir, senão, meu cérebro não aprende mais”, contou ao g1.

Nos momentos livres, ele afirma que mantém hábitos comuns à idade: gosta de ler ficção científica, assistir a documentários e passar tempo diante das telas.

