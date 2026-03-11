SUPERAÇÃO

Menino de 1 ano com mãos e pés amputados ganha próteses após pai desviar R$ 113 mil de campanha

Genitor foi preso em janeiro deste ano

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:39

Noah recebeu uma doação de prótese Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um menino de apenas 1 ano recebeu a doação de próteses para os pés pouco tempo depois de o dinheiro arrecadado em uma campanha para o tratamento dele ter sido desviado pelo próprio pai.

Noah Gabriel perdeu os membros superiores e inferiores após um episódio de pneumonia. Segundo informações do portal g1, o menino ficou doente e teve complicações no fim do ano passado. Ele chegou a sofrer oito paradas cardíacas em apenas um dia durante o período em que esteve internado.

Noah recebeu uma doação de prótese 1 de 10

Como uma das sequelas da doença, os membros superiores e inferiores do garoto sofreram necrose, sendo necessária a intervenção médica para amputação.

Em janeiro deste ano, o pai do garoto, João Victor dos Santos Oliveira, foi preso suspeito de desviar o dinheiro arrecadado em uma campanha com o objetivo de custear o tratamento médico de Noah. O homem retirou da conta cerca de R$ 113 mil, deixando apenas R$ 300. Investigações da polícia apontam que ele teria gastado o dinheiro com apostas virtuais.

“Quando eu soube que o dinheiro tinha sido gasto, foi um impacto muito grande. Eu contava com esse dinheiro para o futuro do Noah e também do meu outro filho, que é autista”, relatou a mãe da criança, Mikaelle Christina.

Apesar do episódio, Noah iniciou o tratamento médico e a reabilitação neste ano. Ele ganhou próteses personalizadas de acordo com o seu tamanho. Com os equipamentos, o menino começou a dar os primeiros passos, com a ajuda da mãe e de fisioterapeutas.

“Essa prótese foi doada no ano passado, mas como é um caso bem atípico, não tinha o pezinho do tamanho dele. Foi encomendado e demorou um pouco. Viemos para São Paulo e passamos cerca de 20 dias aqui para fazer todo esse processo”, contou a mãe. De acordo com ela, a prefeitura de Murici, em Alagoas, tem ajudado com os custos da viagem para a capital paulista. “Prótese é muito cara e ele precisa trocar a cada um ou dois anos. Hoje estamos sobrevivendo de doações, porque eu também não consigo trabalhar”, disse.