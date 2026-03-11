MERCADO

Gigante do agronegócio pede recuperação judicial para negociar R$ 65 bi em dívida

Plano de recuperação da empresa alcança obrigações financeiras e tenta dar à empresa um ambiente capaz de preservar o caixa

Metrópoles

Publicado em 11 de março de 2026 às 21:43

Raízen Crédito: Reprodução

A empresa brasileira Raízen, produtora de açúcar e etanol e distribuidora de combustíveis, protocolou plano de recuperação extrajudicial para negociar R$ 65 bilhões em dívidas. A solicitação, protocolada nesta quarta-feira (11), conta com a adesão de 40% dos credores do débito, o acordo, no entanto, depende de 50% mais um.

O plano de recuperação da Raízen alcança obrigações financeiras e tenta dar à empresa um ambiente capaz de preservar o caixa, principalmente com a chegada do início da safra de cana-de-açúcar, que depende de maior capital de giro.