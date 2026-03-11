NEM TÃO GRANDES PODERES

‘Homem-Aranha’ é preso após escalar prédio e invadir apartamento para furtar

Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que já foi indiciado por furto qualificado

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de março de 2026 às 20:07

'Homem-Aranha' foi preso em São Paulo Crédito: Reprodução

Um homem foi preso na cidade de São Paulo, suspeito de cometer uma série de furtos. Ele foi localizado pelas autoridades policiais nesta quarta-feira (11). O modus operandi do criminoso consistia em escalar paredes de prédios para executar os crimes.

O caso mais recente atribuído ao suspeito ocorreu no último sábado (7), na região do Itaim Bibi, na Zona Oeste da capital paulista. Na ocasião, o homem escalou um prédio e invadiu um apartamento no segundo andar, segundo informações do portal g1.

“Conseguimos identificá-lo por meio das imagens e verificamos que ele já possui diversas passagens por roubo e furto, sempre utilizando o mesmo modus operandi, escalando imóveis para acessar os apartamentos”, afirmou o delegado Felipe Nakamura.