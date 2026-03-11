NOVIDADE

Câmara avalia mudanças na CNH e cogita reduzir idade mínima para dirigir

Plano de trabalho da comissão especial será apresentado nesta quarta-feira (11)

Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 07:56

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

A Câmara dos Deputados abriu uma comissão especial para reavaliar as novas regras para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A carga mínima das aulas práticas foi reduzida de 20 para duas horas. Além disso, criou-se a figura do instrutor como autônomo credenciado, desvinculado das tradicionais.

De acordo com a Folha de São Paulo, o movimento da Câmara é uma resposta ao mercado de autoescolas, que alega redução da receita após a aplicação das novas regras.

Segundo os defensores da medida, mais 15 mil empresas e 300 mil postos de trabalho estão sob risco.

“Foi uma medida boa. Mas precisa dar segurança para quem vai estar nas ruas. Vamos debate muito para chegar num ponto de equilíbrio, garantir um exame rigoroso”, afirmou o deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), relator da comissão.