Veja quais são os critérios para tirar CNH gratuita na Bahia

Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia (Detran) abriu cerca de 12 mil vagas gratuitas para baianos

Millena Marques

Publicado em 17 de junho de 2025 às 10:50

Nova CNH Crédito: Reprodução

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia (Detran) abriu cerca de 12 mil vagas para os baianos tirarem a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita. A iniciativa, que abriu inscrições na última segunda-feira (16), faz parte dos programas ‘CNH da Gente’ e ‘CNH na Escola’. >

As ações são voltadas para estudantes da rede pública e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ainda oferecem adição ou mudança de categoria, sem custos para os beneficiados.

Para participar, os interessados devem atender a critérios, como ter mais de 18 anos, estar inscrito no CadÚnico, saber ler e escrever e residir no estado da Bahia. Os estudantes menores de 17 anos podem iniciar a formação teórica. >

As vagas serão divididas da seguinte forma: duas mil vagas para estudantes do ensino médio da rede pública estadual, cinco mil vagas destinadas a estudantes da SEC (18+), inscritos no programa Bolsa Presença, mil vagas para o programa Bahia pela Paz, destinado a jovens e 50 vagas para atendimento as famílias vítimas da explosão na fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus, além de 3.950 vagas para a população cadastrada no CadÚnico.>

A ação acontece em parceria com as Secretarias da Educação (SEC), de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), e da Justiça e Direitos Humanos (SJDH).>

As inscrições nos Programas serão realizadas exclusivamente por meio do Portal de Serviços do Governo do Estado, no site institucional ba.gov.br até 30 de junho.>

