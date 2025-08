BARALHO DO CRIME

Líder do tráfico é morto pela polícia em tiroteio no bairro de Nazaré

A mulher de Elias Soares Santos, o “Boca Nua”, foi presa na mesma ação

Suspeito de liderar o crime organizado no bairro do Comércio, em Salvador, Elias Soares Santos, o “Boca Nua”, foi morto a tiros durante um confronto com policiais civis no final da manhã desta segunda-feira (4), no bairro de Nazaré. Ele integrava o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP/BA), como Três de Espadas. Também era investigado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. >