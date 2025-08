BAHIA

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha é interditada para veículos pesados após vibrações

Medida foi tomada neste final de semana

A ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, voltou a ser interditada para veículos pesados no sul da Bahia. A medida foi tomada no último sábado (2), depois que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) enviou um ofício à prefeitura de Itapebi solicitando a suspensão do tráfego de veículos de grande porte. >