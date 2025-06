TRANSPORTES

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha terá tráfego parcialmente liberado após 1 mês interditada

Medida vale para veículos leves a partir das 6h desta quarta-feira (18)

O Ministério dos Transportes antecipou para esta quarta-feira (18), a partir das 6h, a liberação parcial da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no Km 661 da BR-101, em Itapebi, no sul da Bahia. A medida vale para veículos leves e de serviços essenciais e foi articulada com o governo da Bahia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para minimizar os impactos à mobilidade durante o período dos festejos juninos. A ponte estava interditada desde o dia 5 de maio.>