Homem é encontrado morto em praia na frente de hotel de luxo do Rio Vermelho

Vítima foi identificada como Abraão Luis Castro Almeida, de 35 anos

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:43

Homem foi encontrado caído na areia Crédito: Reprodução

Uma movimentação intensa de viaturas e de veículos do Samu assustou moradores da Rua Fonte do Boi, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na noite de quinta-feira (21). De acordo com informações iniciais, um homem foi encontrado caído na areia de uma praia que fica no fim da rua e de frente para um hotel de luxo do local.

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou o caso, que é investigado pela 7ª Delegacia Territorial (DT) do Rio Vermelho. Segundo a instituição, a vítima, que foi identificada como Abraão Luis Castro Almeida, de 35 anos, foi localizada e o Samu foi acionado pelas autoridades policiais.

Já no local, médicos do Samu tentaram realizar uma manobra de reanimação do homem, mas ele não resistiu. Após constatarem que Abraão já estava morto, os médicos confirmaram a morte e o local foi isolado por policiais para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

As guias de remoção e necropsia foram expedidas e os laudos periciais são aguardados para esclarecer a causa da morte. Questionada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) fez questão de destacar que não se trata de um crime de homicídio

