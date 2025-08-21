Acesse sua conta
CV invade bairro, picha paredes e faz ameaças com armas em Salvador

Polícia Militar reforçou segurança na área após registro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:27

Traficantes picharam casas e exibiram armas em tom de ameaça Crédito: Reprodução

Traficantes da facção Comando Vermelho (CV) assustaram moradores do bairro de Castelo Branco, em Salvador, na noite de quarta-feira (20). O bairro foi alvo de uma invasão do grupo criminoso que pichou paredes, exibiu armas e fez ameaças contra um grupo rival que tem atuação histórica no tráfico de drogas do bairro.

A invasão aconteceu, mais especificamente, na região da Rua Dom Lucas Moreira Neves, localidade conhecida apenas como Dom Lucas. Após pichar paredes de diversas residências do local, os traficantes do CV gravaram vídeos que em que afirmam que área foi tomada pelo grupo criminoso.

Comando Vermelho em Castelo Branco

Traficantes do CV exibiram armas e pichações
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
1 de 7
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução

“Está 2, viu? [Referência à presença do CV]. Dom Lucas está 2. Olha lá, nós que estamos e está pichado aqui”, diz um enquanto grava a rua nas proximidades da Via Regional. “Cadê o BDM [Bonde do Maluco]? Correu, correu! Olha como está aí: 2. Nós estamos aqui, Dom Lucas é Tudo 2”, desafia outro suspeito.

O caso assustou quem vive no local e a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou que agentes da 47ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados por denúncias no local. Ao chegar e realizar incursões, a PM não localizou nenhum dos criminosos, que já tinham fugido ao perceber a chegada dos agentes. Veja vídeo feito por traficantes abaixo:

Em nota, a corporação reforçou que a 47ª CIPM recebe o apoio de equipes da CIPT/Rondesp Atlântico e de unidades convencionais e especializadas da Polícia Militar, como o Batalhão Gêmeos, na segurança da área e que o policiamento está reforçado na região. Ainda assim, quem vive no local teme confrontos.

“Eles estão se desafiando porque entraram aqui e, por muito tempo, foi BDM. Então, o nosso medo é que tenha tiroteio para ver quem fica com a boca e os moradores de bem no meio disso”, fala um morador, que prefere não se identificar por ter receio de sofrer represálias por parte do crime organizado.

Ainda em um dos vídeos gravados pelo CV, um suspeito tenta ‘tranquilizar’ a população. “Nós viemos para trazer a paz, morador. Viemos para tirar esses caras [BDM] daqui de dentro. Nós que estamos, naquele pique”, fala. A exibição de armas de grosso calibre e o histórico de guerra entre as facções, no entanto, fazem moradores se preocuparem com a possibilidade de uma rotina de conflitos armados.

