CRIME

CV invade bairro, picha paredes e faz ameaças com armas em Salvador

Polícia Militar reforçou segurança na área após registro

Wendel de Novais

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:27

Traficantes picharam casas e exibiram armas em tom de ameaça Crédito: Reprodução

Traficantes da facção Comando Vermelho (CV) assustaram moradores do bairro de Castelo Branco, em Salvador, na noite de quarta-feira (20). O bairro foi alvo de uma invasão do grupo criminoso que pichou paredes, exibiu armas e fez ameaças contra um grupo rival que tem atuação histórica no tráfico de drogas do bairro.

A invasão aconteceu, mais especificamente, na região da Rua Dom Lucas Moreira Neves, localidade conhecida apenas como Dom Lucas. Após pichar paredes de diversas residências do local, os traficantes do CV gravaram vídeos que em que afirmam que área foi tomada pelo grupo criminoso.

Comando Vermelho em Castelo Branco 1 de 7

“Está 2, viu? [Referência à presença do CV]. Dom Lucas está 2. Olha lá, nós que estamos e está pichado aqui”, diz um enquanto grava a rua nas proximidades da Via Regional. “Cadê o BDM [Bonde do Maluco]? Correu, correu! Olha como está aí: 2. Nós estamos aqui, Dom Lucas é Tudo 2”, desafia outro suspeito.

O caso assustou quem vive no local e a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou que agentes da 47ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados por denúncias no local. Ao chegar e realizar incursões, a PM não localizou nenhum dos criminosos, que já tinham fugido ao perceber a chegada dos agentes. Veja vídeo feito por traficantes abaixo:

O bairro de Castelo Branco foi alvo de uma invasão do CV, que pichou paredes, exibiu armas e fez ameaças contra um grupo rival que tem atuação histórica no tráfico de drogas na localidade. O fato aconteceu na noite de quarta (20)



Saiba + https://t.co/oq6Qjm7Rka



📹Reprodução pic.twitter.com/f53ZXAsaGF — Jornal Correio (@correio24horas) August 21, 2025

Em nota, a corporação reforçou que a 47ª CIPM recebe o apoio de equipes da CIPT/Rondesp Atlântico e de unidades convencionais e especializadas da Polícia Militar, como o Batalhão Gêmeos, na segurança da área e que o policiamento está reforçado na região. Ainda assim, quem vive no local teme confrontos.

“Eles estão se desafiando porque entraram aqui e, por muito tempo, foi BDM. Então, o nosso medo é que tenha tiroteio para ver quem fica com a boca e os moradores de bem no meio disso”, fala um morador, que prefere não se identificar por ter receio de sofrer represálias por parte do crime organizado.