PMs são flagrados agredindo homem com tapas, chutes e pisão; veja vídeo

Caso foi registrado no último domingo (17)

Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:08

PMs são flagrados agredindo homem na Bahia Crédito: Reprodução

Dois policiais militares foram denunciados por agressão durante uma ação em Paratinga, no oeste da Bahia, no último domingo (17). O caso foi registrado depois de uma denúncia de perturbação de sossego que fez com que agentes da 28ª Companhia Independente (CIPM) se deslocassem até uma festa que acontecia na cidade.

No meio da ação para acabar com o barulho, no entanto, os PMs denunciados foram flagrados agredindo um homem. Nas imagens, os agentes jogam o homem no chão enquanto dão tapas, chute e um deles chega a pisar na vítima. O caso provocou repercussão nas redes sociais e revolta por conta da truculência.

Depois de agredido, o homem foi levado para uma delegacia com a justificativa de que teria resistido à ação policial. No local, ele foi ouvido e liberado. O vídeo, no entanto, passou a circular em Paratinga e teria chegado aos conhecimentos das autoridades, o que foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA) à reportagem.

Em nota, a corporação diz que já apura o caso. “A PM, por meio da 28ª Companhia Independente, informa que está apurando os fatos ocorridos no último domingo (18), no município de Paratinga, quando imagens mostram dois policiais militares desferindo agressões contra um homem durante uma atuação policial”, diz em nota.