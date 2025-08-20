CRIME

Homem é encontrado morto com mãos amarradas na Ilha dos Frades

Vìtima foi localizada na noite de terça-feira (19)

Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:45

Paraíso turístico, a Ilha dos Frades, em Madre de Deus, virou palco de um registro assustador na noite de terça-feira (19). Por lá, em uma área de vegetação, um corpo de um homem morto foi encontrado em uma localidade conhecida como Tobanzinho. A vítima, que não foi identificada, estava com as mãos amarradas.

De acordo com informações iniciais, o corpo apresentava sinais de decomposição, o que pode indicar que foi deixado a dias no local. Procurada para responder sobre o caso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que agentes da 10ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados com a denúncia da localização do corpo.

Ainda de acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os policiais constataram a presença do corpo do homem que não apresentava mais sinais vitais. O local foi isolado até a chegada da perícia e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar os procedimentos.