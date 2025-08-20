Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é encontrado morto com mãos amarradas na Ilha dos Frades

Vìtima foi localizada na noite de terça-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:45

A ilha dos Frades está praticamente no centro da Baía de Todos-os-Santos
Ilha dos Frades Crédito: Divulgçaão

Paraíso turístico, a Ilha dos Frades, em Madre de Deus, virou palco de um registro assustador na noite de terça-feira (19). Por lá, em uma área de vegetação, um corpo de um homem morto foi encontrado em uma localidade conhecida como Tobanzinho. A vítima, que não foi identificada, estava com as mãos amarradas.

De acordo com informações iniciais, o corpo apresentava sinais de decomposição, o que pode indicar que foi deixado a dias no local. Procurada para responder sobre o caso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que agentes da 10ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados com a denúncia da localização do corpo.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
1 de 22
Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

Ainda de acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os policiais constataram a presença do corpo do homem que não apresentava mais sinais vitais. O local foi isolado até a chegada da perícia e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar os procedimentos.

A Polícia Civil informou que a 17ª Delegacia Territorial (DT/Madre de Deus) registrou o encontro do cadáver, mas não deu detalhes da causa da morte e de investigações iniciais sobre o caso.

Leia mais

Imagem - PMs são alvos de operação por duplo homicídio no norte da Bahia

PMs são alvos de operação por duplo homicídio no norte da Bahia

Imagem - Preso que aproveitou falta de muro para fugir de presídio de Salvador se entrega à polícia

Preso que aproveitou falta de muro para fugir de presídio de Salvador se entrega à polícia

Imagem - Suspeito invade UPA em Itapuã e esfaqueia ex-companheira

Suspeito invade UPA em Itapuã e esfaqueia ex-companheira

Mais recentes

Imagem - Metrô em Salvador terá horário estendido nesta quarta (20)

Metrô em Salvador terá horário estendido nesta quarta (20)
Imagem - PMs investigados por duplo homicídio na Bahia usaram carro da SSP no crime

PMs investigados por duplo homicídio na Bahia usaram carro da SSP no crime
Imagem - Fraudes em concursos públicos: MP-BA cumpre mandados de busca e apreensão em Juazeiro

Fraudes em concursos públicos: MP-BA cumpre mandados de busca e apreensão em Juazeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil
01

Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador
03

Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
04

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo