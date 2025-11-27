Acesse sua conta
'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú

Luiza Possi voltou ao centro das discussões nas redes após Maria Gadú expor namoro das duas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 21:51

Luiza Possi, Zizi Possi e Angela Ro Ro Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Depois que Maria Gadú expôs, em tom debochado, um relacionamento passado com Luiza Possi, a cantora voltou ao centro das conversas nas redes sociais. O comentário de Gadú surgiu como resposta a um vídeo em que Luiza fala sobre “tempos difíceis” e cita a Bíblia, interpretação que muitos associaram a uma reação à prisão de Jair Bolsonaro.

Com a confusão instalada, antigos episódios da vida da família Possi também voltaram à tona. E um deles envolve a mãe da cantora, Zizi Possi, e ninguém menos que Angela Ro Ro, com quem viveu um relacionamento nos anos 1980, uma história que, apesar de conhecida nos bastidores, sempre levantou questionamentos.

Em uma entrevista concedida à revista Época em 2016, Luiza já havia deixado claro que cresceu sabendo desse capítulo da vida da mãe. “Isso nunca me foi omitido. Sempre soube da relação delas”, afirmou. Segundo ela, quando nasceu, em 1984, Zizi e Ro Ro já não estavam mais juntas, então nunca presenciou nada de perto.

Ainda assim, o romance entre as duas ganhou fama de turbulento na época. Rumores de agressões mútuas chegaram a circular, embora nenhuma das duas tenha confirmado oficialmente o episódio. Angela Ro Ro, que morreu em 8 de setembro deste ano por complicações de uma infecção pulmonar, comentava o assunto com certa leveza e até fazia piada dizendo que pediria um exame de DNA de Luiza Possi. “Ela é a minha cara”, brincava nos palcos.

Mas havia feridas mal cicatrizadas. Em uma entrevista ao portal Gay Blog, Ro Ro chegou a se defender do rótulo de agressora:

“Eu nunca bati em ninguém nem naquela cantora em 1981. Ela calou, e quem cala consente. Fiquei com essa má fama, mas só acredita nisso quem não presta.”

Apesar das mágoas, Ro Ro demonstrava desejo de reconciliação artística. Em 2013, contou que sonhava com um show ao lado de Zizi, cantando músicas uma da outra. O convite, porém, nunca se concretizou.

Luiza, por sua vez, sempre tratou o tema com cuidado e respeito à mãe. Na mesma entrevista à Época, comentou sobre a exposição da sexualidade de Zizi, que inspirou Caetano Veloso a compor Escândalo:

“Roubaram o direito dela ao silêncio. Se eu falar algo, faço a mesma coisa. E posso escolher não fazer isso com a minha mãe.”

A cantora também recordou o dia em que encontrou Angela Ro Ro pela primeira vez, anos depois de adulta: um beijo carinhoso no palco do Theatro Municipal do Rio, que parou o teatro inteiro. “Ela foi muito carinhosa comigo e eu com ela”, disse Luiza, que não vê motivo para qualquer animosidade.

Agora, com a confusão envolvendo Maria Gadú, que chamou o namoro delas de “erro” e pediu que “Deus perdoasse o passado”, a internet voltou a debater o que Luiza Possi já disse sobre sua sexualidade e a história afetiva da família. Em 2023, no podcast Bagaceira Chique, a cantora afirmou abertamente que é bissexual. “Sempre fiquei com meninos e meninas, mesmo sem saber. Só depois entendi que aquilo era namoro”, contou.

Hoje, Luiza é casada desde 2017 com o diretor de TV Cris Gomes, com quem tem dois filhos, Lucca e Matteo.

