Luiza Possi é bissexual? Veja o que a cantora já falou sobre a sexualidade

Maria Gadú revelou que as duas tiveram um relacionamento no passado

Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:39

Luiza Possi seria a escolha da Band para substituir Ana Paula Padrão Crédito: Reprodução/Instagram

Luiza Possi é um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quinta-feira (27) após Maria Gadú expor um relacionamento amoroso que as duas tiveram no passado. A partir daí, surgiram questionamentos sobre a sexualidade da filha de Zizi Possi e o que ele já falou sobre isso.

O comentário de Gadú foi deixando em vídeo no qual Possi cita a Bíblia e diz estarmos vivendo em um momento "muito difícil" por conta daqueles que "pessoas que agem como reis" e "creem que têm mais poder que Deus". A publicação foi feita logo após a prisão de Jair Bolsonaro (PL), o que foi interpretado com um apoio ao ex-presidente.

De forma debochada, Maria Gadú afirmou: "Luiza Possi, glória a Deus. Ore por nós, que ele perdoe pelo tempo que passamos juntos, os pecados, as mentiras que contastes dizendo que eram mentira. Deus é misericordioso, se ele te perdoou, vai me perdoar também. O tempo em que namoramos foi um erro. Hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone."

Bissexual?

Em uma entrevista dada por Luiza Possi em 2023 ao podcast "Bagaceira Chique", Luiza Possi confirmou que se considera bissexual. "Sempre fiquei com meninos e meninas, mesmo sem saber. Eu tinha uma amiguinha e não sabia que aquilo ali era namoro. Eu não conseguia mensurar, mas depois, pensando bem, ainda tinha ciúme", contou ele.