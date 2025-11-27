Acesse sua conta
Shawn Mendes e Bruna Marquezine são vistos juntos em hotel em SP, diz página

Cantor canadense e atriz já curtiram diversos momentos em dupla e fãs especulam um romance

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:07

Bruna Marquezine e Shawn Mendes
Bruna Marquezine e Shawn Mendes Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Parece que Shawn Mendes e Bruna Marquezine estão cada vez mais conectados! De acordo com a página Daily Garotinho, os dois foram flagrados nesta quarta-feira (26) à noite juntinhos no famoso Hotel Rosewood, em São Paulo. Os artistas estariam aproveitando abertamente os corredores do hotel. Além disso, eles teriam escolhida a mais disputada suíte do hotel. 

Segundo a Quem, a acomodação é a famosa Penthouse Suite do Rosewood, que possui mais de 900 m² divididos em três andares, vista panorâmica, jardim secreto, piscina infinita, quatro camas king-size e espaço para oito adultos. O pacote inclui mordomo 24h, refeições all-inclusive e acesso vip ao spa com diária que chega a 50 mil dólares, cerca de 266 mil reais.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Brazil News
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no show de Dua Lipa por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução / Redes Sociais
1 de 6
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução

Durante a longa viagem do cantor canadense pelo Brasil neste mês, os dois chegaram a ir curtir juntos o show de Dua Lipa, em São Paulo, onde foram flagrados em diversos momentos do evento. Já na manhã do último sábado (22), Shawn surgiu em uma cobertura no Rio de Janeiro ao lado de uma morena, que seria Bruna. 

Até agora não houve publicação de fotos deles no Hotel Rosewood e nenhum dos dois se pronunciou sobre a suposta estadia em casal. 

História antiga 

Os rumores de um romance entre os dois são antigos. Em setembro de 2017, logo após se apresentar no Rock in Rio, festival do qual Bruna Marquezine também participou, Shawn Mendes passou a seguir a atriz nas redes sociais. Bruna, no entanto, já acompanhava o trabalho do cantor no Instagram. Dias depois, um fã publicou um vídeo que sugeria um possível encontro entre os dois durante o show de Justin Timberlake, na área da pista do evento. Ainda naquele ano, em outubro, Shawn curtiu uma foto de Bruna, gesto que repetiria novamente em 2019.

Já em 2025, a página Circo da Mídia divulgou no Instagram que Bruna e Shawn teriam sido vistos em clima de romance após o show do cantor no Lollapalooza Brasil. A suposta interação teria acontecido em um after organizado por João Silva, filho de Faustão, para um grupo restrito de convidados.

