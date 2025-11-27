Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Treta? Ator que contracena com Jade Picon abre o jogo sobre comentário polêmico

Ruan Aguiar, que é irmão de Arthur Aguiar comentou suposto climão com a atriz em 'Tudo Por Uma Segunda Chance'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:45

Ruan Aguiar e Jade Picon contracenam e em nova novela vertical da Globo
Ruan Aguiar e Jade Picon contracenam e em nova novela vertical da Globo Crédito: Reprodução

A nova novela vertical da TV Globo "Tudo Por Uma Segunda Chance” tem dado o que falar. Desta vez, o que está causando polêmica não é a atuação do elenco ou o formato da produção, mas um suposto climão nos bastidores. Ruan Aguiar, que contracena com a vilã interpretada por Jade Picon abriu o jogo sobre a situação ao colunista Lucas Pasin, do parceiro do CORREIO Metrópoles. 

Ele, que é irmão de Arthur Aguiar, deixou um comentário na página oficial da novela elogiando três atores da trama, mas não citou o nome de Jade, que foi rival do seu irmão no BBB.  “Daniel Rangel, Debora Ozório e Beth Goulart”, sou fã de vocês”, escreveu Ruan. Os internautas não deixaram passar e começaram a especular que os dois podem não se dar bem. 

Jade Picon

Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
1 de 14
Jade Picon por Reprodução / Instagram

LEIA MAIS

Atriz critica escolha de Jade Picon como vilã em novela e desabafa: ‘Desvalorizam nosso trabalho’

Jade Picon vira vilã nas redes sociais

Ex de Isis Valverde e Jade Picon: quem é Álan Bissoli, milionário flagrado em clima de romance com Bruna Marquezine

Globo terá 'novela vertical' estrelada por Jade Picon; veja como funciona

Gloria Perez nega ter escolhido Jade Picon para ‘Travessia’ e acusa Globo de sabotar novela: ‘Foi implodida por dentro’

Ruan explicou à coluna que tudo não passou de uma grande confusão e garantiu que não tem nenhuma treta com Jade. “Eu li [sobre o suposto climão] e é simples. Fiz duas postagens. Quem está escrevendo sobre isso não deve ter visto, mas está tudo certo", disse ele se referindo ao post em que citou positivamente a colega:  “Roberto e Soraia. Estreamos @jadepicon”, escreveu. 

Sobre o suposto climão, o ator que vive Roberto na trama foi claro: “Imagina, está tudo ótimo!”.

'Tudo Por Uma Segunda Chance'

A primeira novela vertical lançada pela TV Globo, "Tudo Por Uma Segunda Chance" chegou nas redes sociais da Globo (TikTok  e YouTube) na última terça-feira (25). Já são três episódios lançados de cerca de 2 a 3 minutos cada. 

Nos primeiros capítulos, a trama apresenta Paula (Débora Ozório) e Lucas (Daniel Rangel), um casal prestes a subir ao altar, e Soraia (Jade Picon), que assume o papel de antagonista. Movida por inveja, a personagem envenena a amiga, mas o plano dá errado quando Lucas bebe o espumante adulterado e desmaia. Ele chega a ficar em coma, enquanto Paula é acusada injustamente e acaba presa.

Leia mais

Imagem - Bênçãos: 4 signos terão muita sorte e conquistas no mês de dezembro

Bênçãos: 4 signos terão muita sorte e conquistas no mês de dezembro

Imagem - 'Eu decido tudo!': Daniela Mercury é detonada ao dar resposta afiada a repórter

'Eu decido tudo!': Daniela Mercury é detonada ao dar resposta afiada a repórter

Imagem - Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai

Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai

Tags:

tv Globo Jade Picon Novela Vertical

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Após se livrar de Jaques, Filipa ganha novo amor em Dona de Mim desta quinta (27)

Após se livrar de Jaques, Filipa ganha novo amor em Dona de Mim desta quinta (27)
Imagem - Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer

Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer

MAIS LIDAS

Imagem - Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro
01

Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro

Imagem - Médico baiano nega falsificar Mounjaro e promete entregar celulares para a PF
02

Médico baiano nega falsificar Mounjaro e promete entregar celulares para a PF

Imagem - Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador
03

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Imagem - Pôquer com Neymar e treta com marido de Ivete: quem é o médico baiano alvo de operação da PF
04

Pôquer com Neymar e treta com marido de Ivete: quem é o médico baiano alvo de operação da PF