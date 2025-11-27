NOVELA VERTICAL

Treta? Ator que contracena com Jade Picon abre o jogo sobre comentário polêmico

Ruan Aguiar, que é irmão de Arthur Aguiar comentou suposto climão com a atriz em 'Tudo Por Uma Segunda Chance'

Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:45

Ruan Aguiar e Jade Picon contracenam e em nova novela vertical da Globo Crédito: Reprodução

A nova novela vertical da TV Globo "Tudo Por Uma Segunda Chance” tem dado o que falar. Desta vez, o que está causando polêmica não é a atuação do elenco ou o formato da produção, mas um suposto climão nos bastidores. Ruan Aguiar, que contracena com a vilã interpretada por Jade Picon abriu o jogo sobre a situação ao colunista Lucas Pasin, do parceiro do CORREIO Metrópoles.

Ele, que é irmão de Arthur Aguiar, deixou um comentário na página oficial da novela elogiando três atores da trama, mas não citou o nome de Jade, que foi rival do seu irmão no BBB. “Daniel Rangel, Debora Ozório e Beth Goulart”, sou fã de vocês”, escreveu Ruan. Os internautas não deixaram passar e começaram a especular que os dois podem não se dar bem.



Jade Picon 1 de 14

Ruan explicou à coluna que tudo não passou de uma grande confusão e garantiu que não tem nenhuma treta com Jade. “Eu li [sobre o suposto climão] e é simples. Fiz duas postagens. Quem está escrevendo sobre isso não deve ter visto, mas está tudo certo", disse ele se referindo ao post em que citou positivamente a colega: “Roberto e Soraia. Estreamos @jadepicon”, escreveu.

Sobre o suposto climão, o ator que vive Roberto na trama foi claro: “Imagina, está tudo ótimo!”.

'Tudo Por Uma Segunda Chance'

A primeira novela vertical lançada pela TV Globo, "Tudo Por Uma Segunda Chance" chegou nas redes sociais da Globo (TikTok e YouTube) na última terça-feira (25). Já são três episódios lançados de cerca de 2 a 3 minutos cada.