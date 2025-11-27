Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bênçãos: 4 signos terão muita sorte e conquistas no mês de dezembro

Astrologia prevê um momento de ouro para alguns signos do zodíaco

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:09

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Em dezembro de 2025, alguns signos vão colher os frutos da energia vibrante e otimista do Sol em Sagitário. De acordo com os astrólogos esse período solar estará alinhado com 4 signos, que viverão um ciclo de sorte e de muitas conquistas no mês natalino. O momento será de gratidão, recompensas e de notícias boas inesperadas, alegrando o coração destes carinhas do zodíaco. Para eles, a hora da colheita está chegando!

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

LEIA MAIS

3 signos vão reencontrar um amor do passado até o final do ano; veja quais

3 signos entram em uma era mais leve e próspera a partir desta quarta-feira (26 de novembro)

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Veja os signos que terão muita sorte em dezembro de acordo com o time de astrólogos do site João Bidu:

Sagitário

Sagitariano, é o seu momento de brilhar! Afinal, com o Sol iluminando seu próprio signo, prepare-se para uma enxurrada de oportunidades e aventuras. Além disso, sua energia otimista e corajosa atrairá a sorte como um ímã. Então, que novos horizontes você planeja conquistar?

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio

Capricornianos, a sorte sorrirá para vocês enquanto o Sol permanecer em Sagitário. Afinal, sua abordagem prática e ambiciosa se alinhará harmoniosamente com a busca por novos conhecimentos. Por isso, este é o momento ideal para expandir suas habilidades e alcançar novos patamares profissionais.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Escorpião

Escorpianos, preparem-se para uma fase de renovação. O Sol em Sagitário ilumina seu caminho, incentivando a transformação e a exploração de novas paixões. A sorte está ao seu lado quando você abraça as mudanças com coragem e determinação.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Peixes

Peixes, sua intuição afiada encontrará uma boa base com o Sol sagitariano. Confie em sua visão interior enquanto busca oportunidades que ressoam com sua alma. A sorte acompanha aqueles que seguem o fluxo dos movimentos astrológicos.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - 3 signos vão reencontrar um amor do passado até o final do ano; veja quais

3 signos vão reencontrar um amor do passado até o final do ano; veja quais

Imagem - 3 signos vão receber uma proposta de trabalho e dinheiro esta semana

3 signos vão receber uma proposta de trabalho e dinheiro esta semana

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Tags:

Dinheiro Signos Astrologia Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Eu decido tudo!': Daniela Mercury é detonada ao dar resposta afiada a repórter

'Eu decido tudo!': Daniela Mercury é detonada ao dar resposta afiada a repórter
Imagem - Universo envia alívio e respostas hoje (27 de novembro) para 4 signos

Universo envia alívio e respostas hoje (27 de novembro) para 4 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros

Imagem - Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba
02

Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba

Imagem - Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)
03

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros
04

Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros