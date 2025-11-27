Pôquer com Neymar e treta com marido de Ivete: quem é o médico baiano alvo de operação da PF

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:10
O cirurgião-geral e influenciador Gabriel Almeida foi alvo nesta quinta-feira (27) de uma operação da Polícia Federal que investiga a produção ilegal de Mounjaro. Com quase 750 mil seguidores no Instagram, ele é conhecido entre famosos brasileiros.
Em junho de 2024, Almeida arrematou uma partida de pôquer com o jogador Neymar durante um leilão promovido pelo atleta. O lance feito pelo médico foi de R$ 450 mil. Em setembro do mesmo ano, o acusado discutiu com o influenciador e nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo.
Médico Gabriel Almeida
O médico disse que o nutricionista precisava estudar antes de falar sobre o uso de Mounjaro e Ozempic, medicamentos utilizados em tratamentos para diabetes tipo 2 e controle de peso. Cady fez um alerta sobre os efeitos colaterais dos medicamentos e defendeu estratégias naturais para a perda de peso. Nos comentários, Almeida rebateu dizendo que a substância ativa do Ozempic é aprovada para o tratamento da obesidade.
Gabriel Almeida também é conhecido por aparecer em fotos com famosos. No seu perfil oficial do Instagram, o médico tem registros com Neymar, Ronaldo Fenômeno, Léo Santana, Lore Improta, Pablo e Popó.
Ele nasceu na Bahia e tem um consultório no bairro do Jardim Europa, na área nobre de São Paulo. A unidade funciona na Avenida Brasil, nas proximidades do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. A clínica tem unidades em Salvador, Petrolina e Feira de Santana. A reportagem tenta contato com a defesa de Gabriel Almeida. O espaço está aberto.
Em junho deste ano, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) aplicou uma sanção disciplinar de censura pública ao médico baiano Gabriel da Silva Almeida. A medida foi aplicada após infração de quatro artigos do Código de Ética de Medicina.
Ao CORREIO, Gabriel Almeida informou, à época, que possui prontuário médico e que todas as suas prescrições possuem nomes dos pacientes. "Todos os meus documentos têm comprovação. (...) No mesmo dia (da punição), outros dois outros médicos tomaram punições maiores: suspensão do exercício profissional por 30 dias, mas eles (Cremeb) não postam porque sabem que meu nome vai dar mídia. O meu jurídico vai entrar em ação", disse o médico na época.