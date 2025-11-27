POLÍCIA

Pôquer com Neymar e treta com marido de Ivete: quem é o médico baiano alvo de operação da PF

Gabriel Almeida é acusado de fazer parte de uma quadrilha que produz Mounjaro ilegalmente

Millena Marques

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11:10

Gabriel Almeida é popular entre famosos Crédito: Reprodução/Redes sociais

O cirurgião-geral e influenciador Gabriel Almeida foi alvo nesta quinta-feira (27) de uma operação da Polícia Federal que investiga a produção ilegal de Mounjaro. Com quase 750 mil seguidores no Instagram, ele é conhecido entre famosos brasileiros.

Em junho de 2024, Almeida arrematou uma partida de pôquer com o jogador Neymar durante um leilão promovido pelo atleta. O lance feito pelo médico foi de R$ 450 mil. Em setembro do mesmo ano, o acusado discutiu com o influenciador e nutricionista Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo.

O médico disse que o nutricionista precisava estudar antes de falar sobre o uso de Mounjaro e Ozempic, medicamentos utilizados em tratamentos para diabetes tipo 2 e controle de peso. Cady fez um alerta sobre os efeitos colaterais dos medicamentos e defendeu estratégias naturais para a perda de peso. Nos comentários, Almeida rebateu dizendo que a substância ativa do Ozempic é aprovada para o tratamento da obesidade.

Gabriel Almeida também é conhecido por aparecer em fotos com famosos. No seu perfil oficial do Instagram, o médico tem registros com Neymar, Ronaldo Fenômeno, Léo Santana, Lore Improta, Pablo e Popó.

Ele nasceu na Bahia e tem um consultório no bairro do Jardim Europa, na área nobre de São Paulo. A unidade funciona na Avenida Brasil, nas proximidades do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. A clínica tem unidades em Salvador, Petrolina e Feira de Santana. A reportagem tenta contato com a defesa de Gabriel Almeida. O espaço está aberto.

Punição do Cremeb

Em junho deste ano, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) aplicou uma sanção disciplinar de censura pública ao médico baiano Gabriel da Silva Almeida. A medida foi aplicada após infração de quatro artigos do Código de Ética de Medicina.