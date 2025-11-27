POLÍCIA

Médico baiano alvo da PF por produção ilegal de Mounjaro já foi punido pelo Cremeb

Gabriel Almeida recebeu punição por infração em quatro artigos do Código de Ética de Medicina

Millena Marques

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:00

Gabriel Almeida Crédito: Reprodução/Instagram

Médico Gabriel Almeida 1 de 14

As infrações foram enquadradas nos artigos 11, 21, 80 e 87. Confira abaixo o que diz cada um:

Artigo 11

Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

Artigo 21

Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte

Artigo 80

Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.

Artigo 87

Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.