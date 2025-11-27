Acesse sua conta
Médico baiano alvo da PF por produção ilegal de Mounjaro já foi punido pelo Cremeb

Gabriel Almeida recebeu punição por infração em quatro artigos do Código de Ética de Medicina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:00

Gabriel Almeida
Gabriel Almeida Crédito: Reprodução/Instagram

O médico baiano Gabriel Almeida foi alvo nesta quinta-feira (27) de uma operação da Polícia Federal acusado de fazer parte de uma quadrilha que fabrica ilegalmente o medicamento para emagrecimento Mounjaro. Em junho deste ano, o cirurgião-geral foi punido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) após infração de quatro artigos do Código de Ética de Medicina.

As infrações foram enquadradas nos artigos 11, 21, 80 e 87. Confira abaixo o que diz cada um:

Artigo 11

Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

Artigo 21

Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte

Artigo 80

Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.

Artigo 87

Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.

O médico tem mais de 740 mil seguidores nas redes sociais e é conhecido por recomendar Mounjaro para emagrecimento. Além de médico, ele é escritor, professor e palestrante. Na época, Gabriel Almeida informou ao CORREIO que possui prontuário médico e que todas as suas prescrições possuem nomes dos pacientes.

