Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba

Decisão é liminar; TJ-BA deu prazo para que o governo conteste a suspensão

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:52

Médico solicita exame
Veja o que motivou a decisão da Justiça Crédito: Reprodução

O edital Governo do Estado para selecionar estudantes para cursar medicina em Cuba foi suspenso por decisão liminar do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A decisão, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, atendeu a uma Ação Popular que aponta ilegalidades no processo seletivo.

Entre os pontos colocados em dúvida do edital nº 01/2025, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), é a exigência que os candidatos apresentassem uma Carta de Recomendação de Movimento Social como critério obrigatório para inscrição e classificação. A denúncia aponta que o edital viola o princípio constitucional da impessoalidade e pode direcionar o programa para grupos específicos, criando favorecimento indevido com recursos públicos.

Veja a íntegra da decisão

Veja a íntegra da decisão por Reprodução
Veja a íntegra da decisão por Reprodução
Veja a íntegra da decisão por Reprodução
1 de 3
Veja a íntegra da decisão por Reprodução

O juiz destacou o risco de dano, já que o cronograma do edital estava em andamento e a divulgação do resultado parcial estava prevista para o dia 26 de novembro. Com isso, foi determinada a suspensão do edital e de todos os atos do processo seletivo.

Foi estipulado prazo de 20 dias para que o Governo do Estado se manifeste no processo. O processo seguirá agora para as manifestações das partes e do Ministério Público antes de retornar para nova análise do magistrado.

A medida foi concedida após uma Ação Popular ajuizada pelo deputado estadual Leandro de Jesus (PL), que apontou ilegalidades no programa. O edital foi lançado pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb) em parceria com a Secretaria da Saúde (Sesab) e a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI).

Leia mais

Imagem - Deputado aciona Justiça para suspender edital do governo da Bahia que envia estudantes para Cuba

Deputado aciona Justiça para suspender edital do governo da Bahia que envia estudantes para Cuba

Imagem - Alunos da Bahia vão poder estudar Medicina de graça em Cuba; saiba como

Alunos da Bahia vão poder estudar Medicina de graça em Cuba; saiba como

O processo 

A graduação teria duração de seis anos, sendo custeada integralmente pelas instituições envolvidas. Seria assegurada a cobertura integral de todas as despesas dos estudantes, incluindo matrícula, mensalidades, hospedagem, alimentação, seguro saúde, passagens aéreas, material didático e bolsa mensal para despesas pessoais.

Os alunos que forem selecionados deverão, obrigatoriamente, atuar por pelo menos dois anos em áreas rurais da Bahia. "Além de promover o intercâmbio acadêmico-científico, a iniciativa visa formar médicos para atuação em regiões de difícil acesso e carência de profissionais no interior do estado", diz o edital. 

Entre os requisitos para participar do processo estão: ser brasileiro residente na Bahia, que tenha concluído o ensino médio (preferencialmente em escola pública), 18 anos completos até a data da inscrição e que demonstre destacado engajamento junto a movimentos sociais. Também é exigida declaração de baixa renda e compromisso de retorno ao estado após a conclusão do curso, para atuar por pelo menos dois anos em comunidades carentes ou rurais.

Mais recentes

Imagem - Julgamento de acusados de matar cantora gospel Sara Freitas ganha nova data

Julgamento de acusados de matar cantora gospel Sara Freitas ganha nova data
Imagem - Grupo imobiliário fecha 2025 com mais de 500 unidades vendidas

Grupo imobiliário fecha 2025 com mais de 500 unidades vendidas
Imagem - Prefeitura de Salvador autoriza presença de animais comunitários em condomínios; entenda

Prefeitura de Salvador autoriza presença de animais comunitários em condomínios; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos
01

Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos

Imagem - O dia de hoje (26 de novembro) promete novas aberturas: signos recebem sinais importantes e novos começos
02

O dia de hoje (26 de novembro) promete novas aberturas: signos recebem sinais importantes e novos começos

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$  5.557,54
03

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$  5.557,54

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
04

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas