Esquema milionário de Feira envolve fraudes fundiárias e falsificação em cartórios

Operação Sinete cumpriu 47 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (26)

Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:08

Operação Sinete Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O esquema milionário desarticulado em Feira de Santana nesta quarta-feira (26) envolve fraudes fundiárias, falsificação de documentos em cartórios e lavagem de dinheiro. A Operação Sinete cumpriu 47 mandados de busca e apreensão, sete prisões e bloqueio judicial de valores.

Durante as diligências, foram apreendidos doze carros, duas motocicletas, dinheiro em espécie, joias e diversos documentos. A Justiça determinou o sequestro de valores e bens, com bloqueio autorizado de até R$ 6 milhões por CPF e R$ 60 milhões por CNPJ dos investigados.

De acordo com as investigações do departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o grupo é formado por servidores de cartórios de registro de imóveis, empresários, advogados, corretores de imóveis e agentes de segurança pública.

A organização criminosa tinha um sistema de falsificação e manipulação de documentos públicos e judiciais, com uso indevido de procurações, certidões e decisões judiciais para apropriação clandestina de propriedades. Em alguns casos, segundo a polícia, houve emprego de coação, violência e porte irregular de arma de fogo.

A investigação avançou a partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, análises financeiras, diligências de campo e correições administrativas. A Justiça ainda determinou o afastamento cautelar de servidores públicos suspeitos de participação no esquema.