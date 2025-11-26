Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esquema milionário de Feira envolve fraudes fundiárias e falsificação em cartórios

Operação Sinete cumpriu 47 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12:08

Operação Sinete
Operação Sinete Crédito: Divulgação/Polícia Civil

esquema milionário desarticulado em Feira de Santana nesta quarta-feira (26) envolve fraudes fundiárias, falsificação de documentos em cartórios e lavagem de dinheiro. A Operação Sinete cumpriu 47 mandados de busca e apreensão, sete prisões e bloqueio judicial de valores. 

Durante as diligências, foram apreendidos doze carros, duas motocicletas, dinheiro em espécie, joias e diversos documentos. A Justiça determinou o sequestro de valores e bens, com bloqueio autorizado de até R$ 6 milhões por CPF e R$ 60 milhões por CNPJ dos investigados.

Operação Sinete

Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil
1 de 16
Operação Sinete por Divulgação/Polícia Civil

De acordo com as investigações do departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o grupo é formado por servidores de cartórios de registro de imóveis, empresários, advogados, corretores de imóveis e agentes de segurança pública.

A organização criminosa tinha um sistema de falsificação e manipulação de documentos públicos e judiciais, com uso indevido de procurações, certidões e decisões judiciais para apropriação clandestina de propriedades. Em alguns casos, segundo a polícia, houve emprego de coação, violência e porte irregular de arma de fogo.

A investigação avançou a partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, análises financeiras, diligências de campo e correições administrativas. A Justiça ainda determinou o afastamento cautelar de servidores públicos suspeitos de participação no esquema.

Leia mais

Imagem - Polícia Federal e CGU investigam fraude de licitação em prefeitura baiana

Polícia Federal e CGU investigam fraude de licitação em prefeitura baiana

Imagem - Prejuízo de R$ 30 mil: raio mata oito bovinos da raça nelore na Bahia

Prejuízo de R$ 30 mil: raio mata oito bovinos da raça nelore na Bahia

Imagem - Moradores de Barra do Pojuca bloqueiam BA-099 em protesto por instalação de UPA 24h

Moradores de Barra do Pojuca bloqueiam BA-099 em protesto por instalação de UPA 24h

A operação contou com o apoio da Força Correcional Especial Integrada (FORCE), da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia, da Corregedoria da Polícia Civil da Bahia e da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça da Bahia. As medidas foram executadas de forma simultânea, garantindo a preservação das provas e a segurança dos agentes. As investigações seguem para delimitar responsabilidades, identificar possíveis novos envolvidos e localizar o oitavo investigado com mandado de prisão expedido.

Tags:

Polícia Feira de Santana Fraude

Mais recentes

Imagem - Refluxo: 5 maneiras práticas de aliviar os sintomas

Refluxo: 5 maneiras práticas de aliviar os sintomas
Imagem - Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1

Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1
Imagem - Homem é espancado e morto nas imediações de estação de metrô de Salvador

Homem é espancado e morto nas imediações de estação de metrô de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
02

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Prejuízo de R$ 30 mil: raio mata oito bovinos da raça nelore na Bahia
03

Prejuízo de R$ 30 mil: raio mata oito bovinos da raça nelore na Bahia

Imagem - Brasil disputa Copa do Mundo de skate no Japão sem a recém-formada Rayssa Leal
04

Brasil disputa Copa do Mundo de skate no Japão sem a recém-formada Rayssa Leal